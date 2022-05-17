【雪櫃慳電】雪櫃耗電量大7個慳電貼士　消委會教路避免3個常錯壞習慣

雪櫃24小時不停運作，是家居耗電量較高的電器，早前消委會發文分享選購雪櫃貼士，以及教導消費者正確使用雪櫃習慣。Topick精選其中貼士，包括開啟假日模式自動省電，清空雪櫃頂協助散熱，助讀者節省電費。

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使用雪櫃貼士

1.雪櫃頂清空

香港家居狹窄，大多數人習慣雪櫃上方放置家品節省空間，但卻影響雪櫃散熱功能，若放置物有水份更可能滲入雪櫃影響摩打運作，引致短路危機。

2.忌頻繁打開雪櫃

許多人都有閒來無事便打開雪櫃看看的習慣，但原來經常打開雪櫃門會令冷空氣流失，令雪櫃消耗額外能源製冷。因此應儘量減少打開雪櫃，使用後亦應儘快關上櫃門。

3.食物攤凍再放進雪櫃

將高溫食物或湯水攤凍再放進雪櫃，可減輕雪櫃負擔，亦避免影響其他食物溫度，更加慳電。

4.雪櫃放在陰涼處

將雪櫃放在陰涼通風地方，避免陽光直射或太近煮食爐等高溫家具，幫助雪櫃有效散熱，減少耗電。

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選購雪櫃貼士

1.變頻壓縮機

新式使用變頻壓縮機的雪櫃較傳統雪櫃省電，壓縮機摩打用於帶動製冷劑（雪種）流動，帶動熱能到櫃外，令櫃内保持低溫。而變頻式壓縮機的摩打有助改變轉速及減低耗損，以較少能量控制溫度。

2.冷凍及隔熱效能

冷凍效率高，隔熱能力強的雪櫃亦有助節省用電。冷凍效率高表示冷凍速度快但耗電量低，而隔熱能力強則減少雪櫃製冷所需能源。

3.善用省電模式

某些型號雪櫃設有省電（eco）或假期模式（vacation mode），當長期沒有打開雪櫃門，便會將雪櫃冷藏室溫度提高，減低雪櫃耗電量。

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責任編輯：羅嘉欣