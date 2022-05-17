【領養不棄養】失業女副機師與曾患焦慮症好友　成立領養平台SUPPAW義助流浪貓狗

▲ 女副機師Amy與曾患焦慮症的好友思詩，成立領養平台義助流浪貓狗。

近年有不少毛孩主人會支持以領養代替購買寵物，讓一班流浪貓狗有機會重獲新的安樂窩。曾任副機師的Amy就因一次繁複的領養狗狗程序，與閨密思詩一拍即合，創辦了全港首個網上領養平台SUPPAW，以義務形式為不同領養慈善機構作橋樑，將最新的領養資訊集中一起，讓有愛心的準主人能更容易領養流浪或被棄養的動物，身體力行推動領養不棄養。

▲ 曾患焦慮症的思詩（左）及前副機師 Amy，於低潮時決定成立網上領養平台 SUPPAW，義務協助有心人領養。（被訪者提供）

領養，是一種源自愛心的行為，家中已養有一狗的Amy從沒想過原來是要過五關斬六將。

大約兩年前，我在網上搜尋有關領養狗狗的資料，有些要在Facebook專頁留言，有些就要參加領養日或要填寫冗長的申請表，手續繁複之餘，資訊亦很貧乏及不集中。在資訊科技如此發達的年代，沒理由領養寵物是這樣艱難，難怪會令不少人卻步。

Amy隨後跟好友思詩分享，想不到她亦曾有同樣經歷。思詩說︰

「當時我真心想領養狗狗，就在Facebook追蹤了多個收留流浪貓狗的專頁及群組，甚至親身到機構查詢，但因為資訊不透明、分散、未更新，許多時會錯過了領養日。期間更遇過不少掛羊頭賣狗肉的『黑店』，原來是賣而非領養。」

領養申請需時繁複

以一般領養貓狗程序來說，領養人可透過領養中心或機構官網、社交平台專頁或舉辦的領養日中，尋找心儀的寵物。一旦有心水後，就可填表或在領養日中即場提出申請，但絕非先到先得。

領養人需符合相關家庭條件或居住環境要求，例如要年滿某歲數、非住公屋或劏房、貓BB需一對領養等，當義工收到有關申請後，就會安排見面及家訪，以確保找到最合適動物的居所。

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不過思詩說，由於前綫流浪動物義工忙碌，工作負擔大，有時未必能處理大量領養人申請，她現時養的唐狗Nay Nay就是透過動物保護組織毛守救援領養回來，當時她非常積極用盡不同方法聯絡有關義工，歷時都要半年。

我亦聽過有很多有心領養人提交申請表後，不知道何時會得到回覆。不獲批的，亦難以聯絡有關義工查詢未合乎領養的原因，究竟是因為該流浪動物已被其他人領養，還是其背景、條件未被考慮，這些疑問或會令不少有心人失望、對領養產生負面觀感，令人寧願選擇購買動物而放棄領養。

疫情失業遇低潮

而令Amy及思詩萌起創立網上領養平台SUPPAW的另一大原因，就是這場世紀疫症。Amy前職是港龍副機師，但公司就成為了疫情下的犧牲品。

「做機師是我的夢想，夢想失落了，確實會有點迷失，因我沒機會再找同一行的工作。我自細就非常喜歡動物，後來想諗通了，完成了第一個夢想，不如就去開始第二個夢想，幫助領養流浪貓狗吧，都是很有意義，這件事幫我更快過度難過的心情。」Amy說。

至於她由小識到大的閨密思詩，就因疫情導致情緒低落。

「我曾在投資銀行任職，亦開過酒吧餐廳、獵頭公司，生意更不錯，打工十多年，身邊朋友都覺得我很有成就，偏偏我就覺得自己一事無成。疫情期間更患有輕微焦慮症，在治療中就開始反思人生的使命和意義，當時養了Nay Nay約半年，我覺得自己養了牠就是人生最大的成就。」

▲ 平台最近增設了商城部分，會將利潤 10% 幫助流浪動物領養。（被訪者提供）

義助宣揚領養不棄養

同是天涯淪落人，她們一拍即合，希望能為動物出一分力，成立了全港首個網上領養平台SUPPAW，集合全港領養日流動資訊，以及整合最新的領養流浪動物信息，嘗試以科技解決領養程序繁複的問題。

有心的領養人只需填寫一份網上表格，她們就會跟進個案，以簡化領養程序，加快為流浪貓狗覓得新主人。而且最重要是，她們是以慈善性質去幫助這些領養機構及團體，不會額外收取費用。

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鑑於疫情下難以舉辦實體活動，3月時她們就搞搞新意思，與毛守救援舉辦了全個首個網上動物領養日，並帶起網上領養的熱潮。最近平台亦增設了商城部分，供與寵物有關的店舖多個平台作推銷產品，（售賣寵物的繁殖場及商店除外），有交易才會酌量抽佣，再將所得用作領養平台的運作。Amy說：

由去年6月成立至今，我們由兩個人發展至現時7、8個同事，其實仍是在摸索的階段。以門外漢身份踏入寵物行業，到現時仍一直投資達7位數去應付營運開支，是有點吃力，但我們成立SUPPAW的初衷就是幫助流浪動物，沒想過是賺錢。至今成功為多達40隻流浪動物找到合適的新領養家庭，並能推廣及教育大家領養不棄養，已是最開心的事。

記者：黃依情