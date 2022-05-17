【疫苗接種】66歲婦接種復必泰後因心肌炎亡　疫苗保障基金首就死亡個案賠200萬元

▲ 疫苗保障基金首次就死亡個案賠200萬元。（資料圖片）

本港疫苗接種計劃疫苗接種總劑次已逾1648萬劑，而港府截止3月31日，共接獲89宗曾於離世前14日內接種疫苗的死亡個案。去年一名66歲女子在接種復必泰疫苗後因心肌炎死亡，獲疫苗保障基金批出200萬元，為首次有死亡個案獲批保障金。

根據食衞局資料顯示，截至今年4月23日，保障基金共接獲843宗的申請，包括68宗在今年3月23日後收到的申請。專家委員會已完成551宗個案的因果關係評估，其中328宗評定為「與免疫接種因果關 係一致」或「不確定」，223 宗評定為「與所接種疫苗無關」或「不可分類」。

保障基金已處理699宗個案，處理中的144宗個案包括尚待申請人交回所欠文件或資料、尚未取得專家委員會評估結果、以及專家委員會評估為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」而尚未取得相關醫療機構提供的資料或正進行嚴重程度評估等個案。

而截至3月23日，保障基金批出一宗涉及死亡個案的200萬元保障金，是首宗獲批保障基金的打針後死亡個案。根據去年12月公布的《香港新冠疫苗的安全監察報告》，個案涉及一名66歲女子，她於去年7月接種首劑復必泰的16天後離世，解剖證實死因是心肌炎，顯微鏡檢查顯示死者心臟有與病毒性心肌炎脗合的特徵，同時死者患有肺炎，亦是導致死亡的重要情況，而其心臟組織中也發現細小病毒基因。即看：【下一頁】

新冠疫苗專家顧問委員會成員孔繁毅當時接受TOPick訪問時指，心肌炎可因患者感染細小病毒基因所致，亦不能排除因接種新冠疫苗後引起。專家委員會認為即使事件與疫苗接種有時間關聯，惟死者心臓組織帶有病毒基因，因而令情況出現分歧，無法確立死者心肌炎與疫苗接種有因果關係。

除上述死亡個案，截至4月23日，保障基金共批出3151萬元保障額予241宗傷害個案，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療、貝爾面癱、心肌炎或心包炎、多形性紅斑等。

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責任編輯：郭詩詩