【新冠疫苗】今月底實施第三階段疫苗通行證　港府籲市民盡快打齊3針

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政府今日（17日）表示，第三階段的「疫苗通行證」將由5月31日起實施，屆時所有12歲或以上的市民，除非取得新冠疫苗接種醫學豁免證明書，必須按以下要求接種新冠疫苗，方能符合「疫苗通行證」的要求。亦呼籲其他合資格接種第三劑疫苗的市民，無需等候至「疫苗通行證」6個月寬限期屆滿，應盡早接種第三劑疫苗。

非康復人士

非康復人士在接種第二劑疫苗之後的6個月內，可使用疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」

非康復人士如接種第二劑疫苗已超出6個月，則需要接種第三劑疫苗，方能繼續使用疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」

康復人士

所有康復人士在康復後6個月內，可使用「康復紀錄二維碼」或帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」

康復人士如在感染前已接種第二或第三劑疫苗，無需額外接種疫苗，可在「康復紀錄二維碼」到期後使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」

康復人士如在感染前未曾接種或只接種一劑疫苗，需要在康復後六個月內接種多一劑（第一劑或第二劑）疫苗，方能繼續使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」

12至17歲的康復人士，如已接種第一劑復必泰疫苗，可繼續使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」

接種渠道如下

26間社區疫苗接種中心（預約網站）

醫管局轄下13間公立醫院設有新冠疫苗接種站

參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構已由原來的11間增加至19間，於共76個服務地點提供復必泰疫苗接種服務

市民也可以經參與新冠病毒疫苗接種計劃的私家醫生和診所接種科興疫苗

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責任編輯：余思嵐