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【旅遊達人II】矇眼坐輪椅體驗變老感覺 　6號與老婆隔空放閃：希望我係照顧佢嗰個

娛樂 13:02 2022/05/17

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RubberBand成員6號矇眼坐上輪椅，體驗變老感覺。

由謝茜嘉、RubberBand主音「6號」繆浩昌、謝利、羅允芝（Giann）、林輝及陳韻行（Kanya）主持的香港開電視節目《旅遊達人II出走》近日正在播映，本周由主持帶隊安排行程，其中RubberBand成員6號獲老婆驚喜錄音。

今晚（17日）播出的一集，RubberBand成員6號矇眼坐上輪椅，體驗模擬衰老過程。

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期間製作組播出一段驚喜錄音，原來聲音來自太太兼填詞人呂甜（Tim Lui），她大講搞笑感人之言：「打邊爐成日咁濃味，又話減肥。雖然你老咗行動不便，會非常之拖累我，但我都會喺你身邊照顧你。」

6號聞言甜蜜回覆：「調返轉，我都希望我係照顧佢嗰個。」

另外，繼挑戰演技，Giann在明晚（5月18日）再次於節目中挑戰自我，與Kanya挑戰極高難度的登山路線「虎吼石河」。不過，期間Giann不禁大叫：「我有啲怯，好驚呀！」

Giann跟Kanya挑戰極高難度的登山路線「虎吼石河」。

Giann事後感慨是次攀山經歷令她明白到，承認自己的軟弱亦是一種內心強大的表現，她指「以前細個啲係有少少逞強。」

Kanya則笑指Giann初生之犢不畏虎，坦言欣賞她的勇氣：「我覺得Giann一開頭有啲似啱啱開始去旅行時嘅我，即係唔識死。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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