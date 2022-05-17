【生活智慧】船襪一直滑落好困擾　日本店員糾正穿襪法︰應從腳踭穿起

襪子是每天必穿衣物之一，很多女士都愛穿船襪（或稱隱形襪）配搭平底鞋或高跟鞋，但船襪的襪筒短，走路時經常滑落捲縮令人困擾。一名日本女網民近日到一家著名襪子店購買船襪，喜獲店員傳授她穿船襪貼士，讓她不禁高呼︰「長知識了！」

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綜合日媒報道，該名日本女網民在社交平台twitter分享最近的買襪子經驗，她進入襪子店向店員詢問，哪款船襪比較不易脫落，因她每次穿船襪總是在走路途中脫落，就像在鞋裡「包餃子」捲縮一團。

沒想到店員反問她︰「你平時是從腳尖還是腳跟開始穿襪子呢？」女網民回答是從「腳尖」開始穿，店員則解釋，船襪應從腳踭穿起，才不易脫落。

如果從腳尖開始穿，會讓腳踭與襪子之間形成空隙，所以比較容易滑落；反而從腳踭開始穿，就可以讓襪子貼合腳踭，這樣就不容易滑落了。

▲ 有日本女網民近日到一家著名襪子店購買船襪時，喜獲店員傳授她正確穿船襪貼士。（twitter圖片）

網民讚有用︰應加在說明書上

女網民聞言感到驚喜，故將方法在網上分享開去。不少網民紛紛高呼「學到嘢」，馬上以新方法試穿一番，「我從來沒想過要從腳踭穿襪子！原來有分別」、「這個方法廠商應該要加在說明書上」、「看到後馬上跑去試，真的變得比較不會滑落了」。

不過，都有網民指轉方法後沒有多大幫助，可能是腳形問題或鞋子尺寸不合，「對我沒用……我就算從腳跟穿，最後還是會捲成一團」、「我從腳踭穿還是會在鞋子裡滑落，難道是鞋子尺寸不合嗎？」。

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專家指從後穿襪提升防滑帶功效

日本綜藝節目《ソレダメ!～あなたの常識は非常識》早前一集中，也曾印證過「從腳踭開始穿船襪」的方法有效，日本製造及銷售船襪的專家吉田香代子指出，大家經常誤會船襪脫落的問題出於襪踝防滑帶，其實是大家一直穿錯方法，令防滑帶發揮不到功效。

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吉田香代子稱，因船襪的防滑帶設在腳踝位置，因力學問題，襪踝的防滑帶應先緊貼腳踝穿，再穿到腳趾上，緊貼度會相差很大。節目對此到戶外進行實測，一名女士以此方法穿船襪，行走多達272級樓梯，果真沒有脫落，令觀眾紛紛高呼好神奇、長知識！

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責任編輯︰林綺玲