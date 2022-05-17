【中大調查】5成市民認為青年向上流動機會不足　逾6成人指現時向上流機會較十年前差

▲ 5成市民認為青年向上流動機會不足，逾6成人指現時向上流機會較十年前差。（資料圖片）

香港中文大學香港亞太研究所調查發現，有半數市民認為現時香港青年人社會向上流動的機會不足夠，逾6成人指現時青年向上流動機會較十年前差；最多受訪者認為增加財富及發展事業最能反映出社會向上流動。

中大香港亞太研究所在4月底以電話訪問706名18歲或以上的市民，探討大眾對香港社會流動的看法。根據調查結果，52.0%受訪者回答現時香港青年社會向上流動的機會不足夠，表示「普通」的有32.7%，而認為足夠的只有10.7%。；與十年前比較，有63.3%受訪者覺得現時青年向上流動的機會較十年前差了，認為與十年前一樣的有23.9%，而表示較十年前好的只有9.1%。

對於未來十年青年向上流動機會的預計，有37.5%受訪者認為將會變差，而回答將會變好的只有2成人，另有3成人覺得將與現時一樣。調查亦問及受訪市民對香港的青年往內地或外國發展是否較在香港有更大機會成功的看法。結果發現，在往內地發展方面，41.4%受訪者回答「一半半」，29.8%認為青年不會有較大成功機會；至於去外國發展，有近半受訪者回答「一半半」，覺得青年不會有較大成功機會的有23.2%。

至於那一方面最能反映出社會向上流動，最多人認為是指「增加財富及發展事業」，有34.4%，其餘依次為「改善生活質素」（29.1%）、「增長教育知識水平」（17.0%）及「增加對社會影響力」（6.4%）。

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責任編輯：李榮忠