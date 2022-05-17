【美食速報】銅鑼灣居酒屋原條藍鰭吞拿魚席前解體　套餐優惠每位918元+清酒任飲【內附地址】

▲ 花宵逢周六設即場炮製原條藍鰭吞拿魚盛宴，原價$1,080位，現優惠$918位。(餐廳提供)

銅鑼灣登龍街一向有香港小日本街之貌，尤其永光中心此食廈更有不少隱世日本居酒屋，其中的花宵 (Hanayoi) 為了想大家留港也有返家鄉的感覺，特別在即日起計的逢周六晚，即場炮製原條藍鰭吞拿魚盛宴，原價$1,080位，現優惠$918位。

由日本直送原條藍鰭吞拿魚，師傅在吞拿魚宴上即場展示「本鮪席前解體」，將最美味鮮嫩的吞拿魚刺身送到大家的食桌前。

吞拿魚盛宴包括「原條本鮪三點」（大拖羅、中拖羅、赤身），其被譽為最矜貴刺身之一，富光澤而口感柔軟，油香四溢，一次過可以品嘗不同質感的鮮味之餘，還可享用「火炙吞拿魚壽司」、矜貴珍稀的「櫻花木煙熏本鮪顎*」及融合日本和西方菜餚的「辛辣吞拿魚牛油果他他」，讓大家可以吃到不一樣的吞拿魚盛宴！而且吞拿魚盛宴還包括指定清酒及汽水任飲，絕對是所有日本酒迷的福音！

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供應日期：5月21日、5月28日、6月4日、6月11日、6月18日及 6月25日

暫定每個月有 2-4次的即場「本鮪席前解體」環節，亦須預指定人數才能開席，日子及詳情需致電餐廳查詢

*菜式或因應食材供應而有所更改

地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心11樓

電話：3619 1134

營業時間：周二至日 12nn-10pm

備註：需另收原價加一服務費

記者：郭秀芳