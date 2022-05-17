【覆核被拒】男生涉非法集結兼襲警判服務令　律政司覆核求改判監被拒

▲ 男生涉非法集結兼襲警判服務令，律政司覆核求改判監被拒。（資料圖片）

23歲男生涉於2020年5月在旺角參與抗議《國歌法》二讀，期間涉投擲鐵罐，男生其後被裁定非法集結及襲警兩罪成，被判120小時社會服務令。律政司不服判刑，今（17日）向上訴庭提出刑期覆核，要求即時判監，被上訴庭即時駁回。法官指雖然以本案背景而言，有關判刑屬原則上犯錯，但仍駁回律政司申請，稍後頒布裁決理由。

律政司一方今陳詞時指，根據本案的嚴重程度，加上涉案答辯人李汶錡（23歲）並無悔意，原審裁判官判以答辯人120小時社會服務令的判刑屬過輕，故要求上訴庭改判答辯人即時監禁。

答辯人一方則回應指，雖然答辯人一方亦同意有關判刑屬較輕，但強調原審裁判官當時是考慮到答辯人已被還押5個半月，才作出相關判刑。答辯一方又指，答辯人已完成116小時的社會服務令。

上訴庭經考慮後，法官彭偉昌指雖然上訴庭亦認為以本案背景而言，原審裁判官作出社會服務令的判刑屬原則上犯錯，任何一個合理的裁判官，亦不會認為這是合適的判刑選項，但上訴庭仍決定駁回律政司的覆核申請，維持原判，上訴庭稍後頒布裁決理由。

答辯人早前經審訊後被裁定非法集結及襲警兩罪成，控罪指，答辯人與同案被告27歲地盤工人黃勝仁，於2020年5月27日，在旺角亞皆老街及彌敦道交界參與非法集結，並襲擊警員14267及警長50365。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：楊詠渝