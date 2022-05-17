【無品行為】彩虹邨自私住戶走廊外亂放鞋　研究指鞋底藏大量致病細菌

▲ 彩虹邨有住戶將鞋放在走廊外，引來鄰居批評。

疫情持續，大眾更關心公共衛生，但最近有彩虹邨居民在網上發帖，指有鄰居亂放鞋出走廊，雖已向房署反映事件卻未見情況有改善，十分無奈，引來不少網民加入討論事件。

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據Facebook群組「彩虹區-街坊街里(๑ↀᆺↀ๑)✧」，有網民周五（13日）發帖並上載一張相片，顯示住所走廊外放有數雙鞋子。除了地毯上的鞋子之外，有幾雙鞋子更懸掛在喉管上。從發帖者言談間顯示，這些鞋子是由鄰居隨意擺放。

▲ （圖片來源：Facebook群組「彩虹區-街坊街里(๑ↀᆺↀ๑)✧」）

發帖者回應網民提問，指自己住在彩虹邨紅萼樓。有網民建議發帖者通知管理處去處理事件，發帖者表示已作出通知，但情況反而更差：「一日通知一次，有時會來有時不來，來完後放更多出黎，可以點」、「本來水錶上只有一對，管理處走左後變三對」有網民於是提出，發帖者可找房委處理事件，點擊睇更多網民留言：

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鞋底藏大量致病細菌

美國亞利桑那大學（University of Arizona）曾進行一項研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌。而休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍，這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

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責任編輯：羅嘉欣