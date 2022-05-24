【TOPick 獨家優惠限時搶】送「Teva.com 香港網上商店」全單額外八折折上折優惠碼 (1000份)

Teva香港全新網店正式登場 開幕優惠全店85折

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踏入春夏天，戶外涼鞋準備大派用場！Teva 2022春夏系列運動涼鞋具有時尚的外表與機能性設計，不論是配上印花襪子或是單穿，都能創造出潮流時尚的戶外魅力，在假期間不論穿梭於城市中，或到郊外遊玩，Teva涼鞋就是你最佳的春夏天旅伴！Teva今季全新推出的Zymic輕量運動涼鞋系列絕對是最適合戶外水陸運動之選。而大熱款式Hurricane XLT2在這一季也推出了新的顏色配搭，休閒又時尚。多款無比舒適又百搭的Teva涼鞋陪伴您遊走都市叢林，上山下海！

全新Zymic輕量運動涼鞋登場

Zymic輕量運動涼鞋城市與戶外風格並存，舒適MAX-COMF鞋底技術加上透氣材質，令您踏出的每一步都更輕盈又穩定，讓你體驗超輕量快感！此系列涼鞋採用100%環保再生織帶製成，可因應腳型和需要隨意調節，更顯貼腳，使行走時靈活敏捷。功能與款式兼備的Zymic系列，絕對是戶外水陸運動必備單品，讓您的戶外冒險更精彩; 無論是平日穿搭，或是假日出走戶外玩樂，Zymic也是一雙不能缺少的舒適透氣輕量運動涼鞋。

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【限時搶玩法】：

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得獎準則：於指定時間內以TOPick會員身份登入hket app並點撃活動文章內「限時搶」按鈕的參加者方可獲得優惠碼，名額數量有限，送完即止。

截止日期：5月31日(星期二)下午1時正

公佈得獎：6月2日(星期四)前以電郵形式發送獨家優惠碼給各成功登記者, 參加者請留意電郵郵箱

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