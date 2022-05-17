【為港爭光】600萬開滾軸溜冰學校培育新血助基層　港隊教練蔡家齊︰踩Roller是最廉價的自由

▲ 港隊教練蔡家齊開Roller學校培育新血助基層，提供最廉價的自由。

那些年流行的踩Roller文化，近年再度興起，坊間更有不少滾軸溜冰新場彈起。想專業點的話，亦有全東南亞最大的專業室內「香港滾軸溜冰學校」登場，由港隊教練蔡家齊創辦。蔡Sir 19歲時誤打誤撞學踩Roller，豈料一試便愛上，更希望能藉着學校將這「最廉價的自由」推廣至不同階層，提升滾軸溜冰在香港的社會地位。

▲ 蔡家齊19歲開始接觸滾軸溜冰，在這圈子足足廿多年，更因為Roller認識了在滾軸總會任文職的太太。（黃建輝攝）

來到由香港隊教練蔡家齊創辦的滾軸溜冰學校，牆上一句句「唔滾唔知身體好」、「可以唔攞獎，唔可以唔影相」、「滾軸溜冰係無冰㗎」等搞鬼又抵死的標語，就知道蔡Sir骨子裏其實有幾潮。

「想當年我染金毛又留長髮，19歲讀設計畢業後找不到工，恰巧家人在街市賣凍肉，就日日踎在舖頭幫手。後來阿媽睇過唔眼，睇報紙見度假營請活動導師，就迫我去見工。」

想不到對運動零認知的他，竟僥倖獲聘，但其中一個職責就是要帶營友體驗各項活動，他惟有由零開始學習射箭、攀石、游水及滾軸溜冰等技術。

身為導師，如你不放出弓箭、不跳落水或是只站在攀石牆下，學生是不會知道你對這運動是一竅不通。但滾軸溜冰就出事，是不能以演技搭救，穿上Roller鞋後不會踩，會變得很突兀，於是集中火力去練習，怎料愈玩愈好玩，直頭愛上了，一有時間就會踩。

瘋狂愛上踩Roller

雖然度假營工作不算輕鬆，工時長，又要在營裏留宿，但勝在假期夠多。「放假時朋友返內地按摩，我就返去踩Roller，放工拎對Roller鞋就去羅湖過關上深圳，踩通頂後就租間便宜的賓館瞓一晚，第二朝吃早餐後再踩，下晝才回港。」

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蔡Sir笑言，當時香港街場踩Roller不算太普及，反而內地很流行。他愛Roller的瘋狂程度，試過由深圳踩去廣州，全程約150公里，兩日一夜便完成，更是每年必做，踩足10年。

在度假營工作期間，他更考取了滾軸溜冰教練牌，3年後與朋友開始在街場教人踩Roller，兼且開舖賣Roller鞋。他這一條龍服務在當時可謂是獨市，期間更教出不少優秀學生，如港隊運動員陳文豐，蔡Sir亦順理成章獲邀做香港自由式輪滑集訓隊總教練。

當時我還未夠30歲，以為自己好巴閉，天下無敵。不單是價錢夠寸，態度都寸到無朋友，現回想起都覺得自己很賤格，哈哈。後來當發現參與玩滾軸溜冰的人數開始停滯不前，未見成績之餘，更有種『滑晒牙』的感覺。長此下去，這運動一定會死，但我是真心喜歡Roller，希望有更多人認識，所以必先做好教學，否則它在香港的社會地位是不會提升。

開學校培育運動員

於是，他就一改囂張的性格，更膽粗粗草擬了份「200萬開學校計劃書」，四出找朋友集資。「幸好我份人沒甚麼嗜好，不炒股票不炒樓，人生除了踩Roller外就是儲錢，又試過住劏房，一蚊一蚊揼石仔式慳回來。」

▲ 課程分為體驗或恒常班，大人細路都玩得，試過有50歲學生參加。

結果有6位朋友有興趣投資，2018年時開設了全港首間香港滾軸溜冰學校，但開業3年期間就遇上社會事件及疫情，慶幸總算捱得過。

「其實開了荔枝角店大半年後，生意慢慢向上，我已下定決心完了3年約後要搬去更大的地方。加上港隊於2018年全國賽上首次奪冠，令我覺得開學校是正確，可以令訓練變得恒常、全天候，又能為社會帶來正面價值。」

如是者，他再定下一份「600萬搬舖大計」，再獲朋友支持投資，位於MegaBox的25,000呎新學校正式於今年1月1日開幕。

▲ 全場佔地25,000呎，是無柱室內空間，直綫長度就是牆上的53.17米，對於訓練滾軸溜冰加速非常重要。（黃建輝攝）

除培育新一代滾軸溜冰運動員外，蔡Sir亦希望學校能提供工作機會予愛踩Roller的年輕人。

4個全職同事都非我的學生，全部是在「飛仔場」執他們回來後再大改造。我希望幫助有一技之長的後生仔女成為教練，縱然未必能成為一代宗師，但絕對可以影響無數小朋友，讓他們覺得這份工作是有意義。

當然，藉着學校去提升滾軸溜冰的社會地位，絕對是他的首要目標。

「我以前很傻，以為要推廣這運動，只要做一件事，就是贏，但其實不是。我們必須生產一些對香港有正面價值的事，才會成功。我選址有真雪溜冰場的商場，就是想讓人覺得Roller也能上大台。更最重要是，這運動必須要普及至基層，至少有機會去接觸Roller，或許他們有潛質做世界冠軍呢。」

所以蔡Sir與不少NGO合作，舉辦一些較相宜的課程予基層兒童或自閉症小朋友等，讓玩Roller更普及。

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未能圓比賽心願

然而，這20多年來的教學生涯中，蔡Sir就有一個遺憾。

我經常跟運動員說，我出身後已是教練，沒參加過任何比賽，我永遠沒辦法擁有這光環。你們真的很幸福，將來可以跟人說自己是前港隊運動員，但我永遠沒機會，是很大的遺憾，永遠都追不回來。

不過「愛」勝於一切，就算有遺憾，滾軸溜冰對蔡Sir來說也是人生中一大寶物。

「它改變了我一生，如果沒Roller，我只是個普通打工仔。我慶幸這運動給了我很多很多，在網上搜尋蔡家齊會找到滾軸溜冰，相反亦然，這絕對是我一個榮耀。而且我喜歡Roller帶給我的激情、快感及速度感，在香港狹小壓迫的生活空間下，我敢說Roller是最廉價的自由，天大地大有哪裏去不到？」

記者：黃依情