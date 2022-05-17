【今年啟用】三跑預期債務增逾兩成至1110億　機管局考慮發50億港元零售債券

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機場第三跑道有望今年啟用。香港機場管理局表示，上月初跑道飛行校驗順利進行，冀今年內啟用第三跑道，其後中跑道將暫時關閉約2年，進行重新配置。機管局於2021／22財政年度錄得淨虧損14億港元。

機管局今日（17日）向立法會呈交文件，交代了第三跑道工程最新進度，指建造工程朝着2022年啟用的目標推進，第三跑道的飛行校驗已於今年4月順利完成，而啟用第三跑道的餘下建造工程及系統安裝、測試及驗收工作亦已進入最後階段。

機管局指出，持續2年的疫情令航班鋭減，加上航空交通前景欠明朗，機管局預期營運盈餘及機場建設費的所佔部分將大幅減少，因此需要從市場籌集額外資金以填補融資空缺。

機管局於今年3月更新三跑道系統財務計劃，預期債務 水平總額將會由890億港元增加至1,110億港元，連同已發行的15億美元（約116億港元）永續資本證券，從市場籌集的外部融資額將會為1,230億港元。

機管局強調無須政府提供任何形式的財務擔保為三跑道系統項目融資。為籌集資金，機管局考慮為三跑道系統項目，於22/23年度內重推因疫情而延期的50億港元定息零售債券。

第三跑道啟用後，局方會將中跑道將暫時關閉約2年，進行重新配置，屆時機場將以臨時雙跑道系統運作；並計劃本月進行飛機意外救援演習，並期望在月底前，配合民航處要求，取得營運第三跑道及相關滑行道的牌照。

▲ （機管局文件截圖）

該局續稱，跨場滑行道已將第三跑道及現有機場連接起來。最後部分的飛行區地面燈號及標誌安裝工程現正與測試及驗收工作同步進行。與此同時，道路網絡的建造工程，保安柵欄及其他主要飛行區及機場系統的安裝、測試及驗收工作已接近完成。

▲ 跨場滑行道已將第三跑道及現有機場連接起來。（機管局文件截圖）

文件另提到，機場貨運量於2021／22財政年度按年上升7%至490萬公噸，而客運量錄得140萬人次及飛機起降量144,505架次，分別按年增加70%及13%， 但客運量及飛機起降量依然遠低於2019年於疫情前所錄得水平。機管局於上述財政年度錄得淨虧損14億港元。

機管局相信航空業及航空交通將會隨着疫情退卻而逐步復甦。業界一般預期，客運量將於3年時間逐漸回復至疫情前水平，該局強調會保持警惕， 嚴格控制成本，繼續推展各個發展項目，以維持及鞏固香港國際機場作為國際航空樞紐的地位。

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記者：陳麗娜