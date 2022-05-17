【職場哲學】有一種奇人是不停罵人 「你錯晒、佢啱晒」令人走避不及

▲ 不停罵人的人，總之，你錯晒、佢啱晒。

由細到大，肥碌都見到一種奇人——不停罵人的人，總之，你錯晒、佢啱晒。

是否很有趣？童年時，家中正正有一位女長輩是如此的。結果，當然人人見到佢即「走避不及」，因怕無辜辜的俾佢省一餐也。

當時小弟的幼小心靈已懂得分析，究竟呢位長輩係乜事呢？只有兩個可能：一、佢真係凡事啱晒，百分之一百；二、佢根本情緒或精神有問題，故見人就鬧，難以自控。

唔使講都知，呢個世界，邊有人乜都啱晒㗎？所以，一定係佢情緒有問題啦！

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但在幾十年前，無人知呢啲叫情緒病，也無人知呢種病應該去醫，否則，自己辛苦就攞嚟，但搞到周圍人捱鬧（無情情）就真真無謂。

以小弟人生經驗，遇到不少控制不到情緒的人，或朋友、或同事；有的高手、有的低手。

先講低手，發脾氣亂罵人之後，仍不會補鑊，覺得是奉旨的，下場如何？當然是人人見到佢即走避，上司看在眼裏，也不會擺這類人在管理位，以免變相摧毁機構生產力。

不過，我肥碌經歷過的，也有不少高手上司，就是失控亂罵下屬之後，一定會加倍補鑊，當然不是開口認錯，總之就是讓你知，佢有點內疚。

遇到呢種上司的好處，是佢不停欠你，你毋須出聲，也會有大量回報。

事實，經年累月修練加性格，小弟絕少甚至無失控發狂或亂罵人，所以，冷眼旁觀，好替不懂控制情緒者不值。

某次就見過一位電視台場務員在錄影廠發脾氣掟椅。結果？佢到退休時仍只能做個Old Seafood場務員……

原文刊於《經濟日報》，原題為：不停鬧人的「啱人」

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