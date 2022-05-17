【意外懷孕】有中學生DSE前意外懷孕需求助　非牟利組織指求助個案持續上升

▲ 非牟利組織指近年每月意外懷孕求助個案持續上升。（機構提供圖片）

非牟利組織青躍表示，自2020年起連續兩年，平均每月接獲的意外懷孕求助個案急升3倍，由每月約5至6宗上升至平均每月達20宗個案。非牟利機構青躍項目助理經理表示，不少求助個案均來自低收入及邊緣家庭，她們在缺乏家人支持下，輔導服務一般需要3年至6年不等，有些個案跟進甚至需長達8年。機構將邀請醫護人士如婦科醫生進行性教育講座，灌輸正確的性知識及女生主導避孕的方法，教導女生不應只依賴男生避孕，考慮採取適合自己的主導避孕措施。

非牟利機構青躍項目助理經理 (性教育工作者) 蔡嘉莉表示，過往機構平均每月接獲的意外懷孕求助個案約5至6宗，但在2020年開始急升3倍，及後連續兩年平均每月達20宗個案，亦見有上升趨勢。

她說，多數女生知道要採取安全避孕措施，但因心存僥倖及服膺伴侶要求，性交時沒有全程使用安全套，甚至不使用安全套。部分人甚至誤以為「前七後七」及「體外射精」就可足夠避免懷孕，

她們往往抱著僥倖心態，之前試過幾次無事，就覺得唔會中。

蔡嘉莉又說，向青躍尋求意外懷孕及終止懷孕後輔導支援的女生，大多來自低收入及邊緣家庭，缺乏家人支持下輔導服務一般需要3年至6年不等，有些個案跟進甚至需長達8年。她又分享指，曾接獲有中學生考DSE前發現意外懷孕的求助個案，指女生得知消息後害怕向家人坦白，頓時感到手足無措，經機構介入後與其家人商討，最終在事主家人同意下進行終止懷孕手術。

▲ （機構提供圖片）

她指出，避孕應是雙方責任，女生並不可只依賴男生採取避孕方法，又發現女生通常從網上接收形形色色的錯誤資訊，導致對女性主導的避孕方法，如避孕丸和藥性子宮環產生抗拒感。

為加強教育女性自主避孕，以及鼓勵男女做好「雙重防護」，青躍今年將邀請醫護人士如婦科醫生，在網上進行性教育講座，灌輸正確的性知識及女生主導避孕的方法，教導女生不應只依賴男生避孕，考慮採取適合自己的主導避孕措施。

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責任編輯：郭詩詩