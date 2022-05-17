【環球歌手】發長文感激在人生低潮獲環球幫助　Gin Lee這段旅程永不忘記：心存感激

▲ Gin Lee離開舊公司，重新出發。

環球唱片的李幸倪（Gin Lee）日前傳出因約滿離巢，而環球唱片亦發聲明亦表示證實此事。另外，聲明又指關於Gin Lee在9月的紅館演唱會，因不再是在公司合約期內，故未能作投資和參與。

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感恩遇上環球

而Gin Lee亦在社交網發長文感謝大家對其的關心和祝福，並透露由2011年決定留在香港發展至今，一轉眼已經11年，亦感激在人生最無助的時候遇到環球唱片的Duncan：「還記得我與bma的第一份合約滿後，我的人生變得徬徨無助，幸運地在2014年，我遇見環球唱片的Duncan。當時他邀請我和Aga合唱『一加一』，我就這樣和環球這個大家庭結下了緣份。」

由2014至現今轉眼8年，Gin Lee指在舊公司認識了很多朋友以及得到很多不同的工作機會：「去過世界各地演出、推出了很多歌曲和專輯、贏過不同的獎項、更圓夢開了人生第一個紅館演唱會。」

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永遠不會忘記那些年的回憶

而Gin Lee亦指最難忘與同事們並肩作戰的日子，這一切回憶永在心中：「所有的一切對我來說就像昨天發生一樣，依然歷歷在目。這段有血有淚的旅程我這輩子都不會忘記。在此，我由衷地感激環球唱片及在這些年為我付出過努力的每一位的同事（包括過去或現在），特別感謝Duncan，由我加入公司的第一天就給予我無限量的支持。無論以後我在哪裡，我亦會永遠心存感激。」

最後，Gin Lee表示現階段會全力以赴把早前已經安排好的工作完成，為自己及公司作一個完滿的總結，並承諾一定會繼續努力把好音樂帶給大家。