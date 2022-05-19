【學校動態】劉皇發小學辦歷奇教育重返校園　鼓勵學生創意解難建構「經驗」

▲ 「劉小動起來」是恢復面授的歷奇體驗活動（學校提供相片）

疫情緩和，仁愛堂劉皇發夫人小學隨即恢復面授，為了給學生感受校園活力一面，學校決定暫時拋開課堂，為學生帶來一連三天的歷奇體驗活動 ─── 「劉小動起來」，為學生重返校園的學習生活，注入正能量。

歷奇經驗是人生必然且重要的學習經歷，幫助我們面對生活阻力，轉化成生命成長動力。「劉小動起來」包括多元化體驗項目，活動內容及方式由學生主導，包括繩網陣挑戰、實體單車體驗、體適能測試及體感遊戲等，透過一系列精心設計和構思的活動，能讓學生在活動中突破自己，展示創意思維；加深自我認識，提升個人素養；在團隊項目中發揮團隊協作的精神，在互勉互勵的氣氛下增強同學之間的凝聚力。

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歷奇教育是體驗式學習其中一種學習模式，歷奇活動除了著重建構「經驗」外，還重視學生在品德及成長上的發展。學校期望透過是次活動，有助學生在個人學習和生活成長，不僅能在活動中實踐和累積經歷，而且能從反思及回饋中內化學習，完善和成就更好的自己，將活動獲得的體驗遷移到日常生活，建立和培育自律守規、正向堅毅的人生態度，迎接和擁抱未來挑戰。

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水果益處多 倡健康生活

為讓學生建立均衡飲食和生活習慣，除了每天做適量運動外，選擇健康的水果亦為重要。學校藉此向學生推廣和養成進食水果的習慣，為了營造進食水果的環境，除鼓勵學生攜帶水果回校，作為小息「零食」外，在「劉小動起來」活動期間，學校還舉辦了水果派對，向每位學生派發水果，提升學生對水果營養價值的認識。

活動當天，學校同場加映了特備節目 ─── 「水果大抽獎」，送出樣子甜美的「有營」水果，為水果健康推廣計劃掀起熾熱序幕。

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責任編輯︰王明芳