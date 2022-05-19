  • 27°C
香港時間 : 2022519日 (週四) 11:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學校動態】劉皇發小學辦歷奇教育重返校園　鼓勵學生創意解難建構「經驗」

中小學 10:41 2022/05/19

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

「劉小動起來」是恢復面授的歷奇體驗活動（學校提供相片）

疫情緩和，仁愛堂劉皇發夫人小學隨即恢復面授，為了給學生感受校園活力一面，學校決定暫時拋開課堂，為學生帶來一連三天的歷奇體驗活動 ─── 「劉小動起來」，為學生重返校園的學習生活，注入正能量。

歷奇經驗是人生必然且重要的學習經歷，幫助我們面對生活阻力，轉化成生命成長動力。「劉小動起來」包括多元化體驗項目，活動內容及方式由學生主導，包括繩網陣挑戰、實體單車體驗、體適能測試及體感遊戲等，透過一系列精心設計和構思的活動，能讓學生在活動中突破自己，展示創意思維；加深自我認識，提升個人素養；在團隊項目中發揮團隊協作的精神，在互勉互勵的氣氛下增強同學之間的凝聚力。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

歷奇教育是體驗式學習其中一種學習模式，歷奇活動除了著重建構「經驗」外，還重視學生在品德及成長上的發展。學校期望透過是次活動，有助學生在個人學習和生活成長，不僅能在活動中實踐和累積經歷，而且能從反思及回饋中內化學習，完善和成就更好的自己，將活動獲得的體驗遷移到日常生活，建立和培育自律守規、正向堅毅的人生態度，迎接和擁抱未來挑戰。

最新影片：

水果益處多    倡健康生活

為讓學生建立均衡飲食和生活習慣，除了每天做適量運動外，選擇健康的水果亦為重要。學校藉此向學生推廣和養成進食水果的習慣，為了營造進食水果的環境，除鼓勵學生攜帶水果回校，作為小息「零食」外，在「劉小動起來」活動期間，學校還舉辦了水果派對，向每位學生派發水果，提升學生對水果營養價值的認識。

活動當天，學校同場加映了特備節目 ─── 「水果大抽獎」，送出樣子甜美的「有營」水果，為水果健康推廣計劃掀起熾熱序幕。

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

責任編輯︰王明芳

相關文章

【世界閱讀日】明道小學安排活動與同學共享閱讀樂趣　輕鬆學習「健康生活」重要性
10:11 2022/05/17
【世界閱讀日】明道小學安排活動與同學共享閱讀樂趣　輕鬆學習「健康生活」重要性
【體壇學霸】獲母校中大頒授榮譽院士銜　輪椅劍后余翠怡︰用知識改變世界
10:31 2022/05/17
【體壇學霸】獲母校中大頒授榮譽院士銜　輪椅劍后余翠怡︰用知識改變世界
【幼園復課】吳日言女兒與李元元做同學　就讀港島區星二代名牌幼稚園
13:58 2022/05/17
【幼園復課】吳日言女兒與李元元做同學　就讀港島區星二代名牌幼稚園

你可能感興趣

【世界閱讀日】明道小學安排活動與同學共享閱讀樂趣　輕鬆學習「健康生活」重要性
10:11 2022/05/17
【世界閱讀日】明道小學安排活動與同學共享閱讀樂趣　輕鬆學習「健康生活」重要性
【體壇學霸】獲母校中大頒授榮譽院士銜　輪椅劍后余翠怡︰用知識改變世界
10:31 2022/05/17
【體壇學霸】獲母校中大頒授榮譽院士銜　輪椅劍后余翠怡︰用知識改變世界
【幼園復課】吳日言女兒與李元元做同學　就讀港島區星二代名牌幼稚園
13:58 2022/05/17
【幼園復課】吳日言女兒與李元元做同學　就讀港島區星二代名牌幼稚園
學校 單車 疫情 中小學教育 遊戲 仁愛堂劉皇發夫人小學 繩網 單車 小學

最高瀏覽

【好人好事】子女未給家用　年邁伯伯多次提款失敗呆站暖心路人送錢相助
16:16 2022/05/18
【好人好事】子女未給家用　年邁伯伯多次提款失敗呆站暖心路人送錢相助
【COLLAR成員】邱彥筒3年前DSE清純造型曝光　Marf曾為黃淑蔓伴舞與教主撞樣
15:54 2022/05/18
【COLLAR成員】邱彥筒3年前DSE清純造型曝光　Marf曾為黃淑蔓伴舞與教主撞樣
【星二代尖子】劉嘉玲返港慶祝姪仔26歲生日　英國名校建築系畢業料繼承8億身家
15:50 2022/05/18
【星二代尖子】劉嘉玲返港慶祝姪仔26歲生日　英國名校建築系畢業料繼承8億身家