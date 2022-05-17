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【食用安全】茶飲店被爆4大衛生問題　員工：珍珠撈到曱甴同事想照賣

食用安全 13:37 2022/05/17

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茶飲店員工爆業界4大衛生問題

珍珠奶茶深受港人歡迎，台式茶飲店總有一間在附近。ViuTV節目《晚吹 - 又要威又要戴頭盔》近期播映的兩集，找來茶飲店員工分享業界內幕，包括飲品成分、材料份量及衛生問題等。上一集員工大爆4個衛生問題，透露曾遇過同事在珍珠鍋中撈到蟑螂後，竟想在扔掉蟑螂後，照賣給顧客！

最新影片推介：

在上周四播映的《晚吹 - 又要威又要戴頭盔》中，請來3名茶飲店業界人士，包括經理、店長、新丁，分享工作見聞及業界迷思。這一集，他們亦大談店舖衛生問題。

1.  曾有「蚊滋」飛進飲品內

茶飲品店長阿皮表示，因為奶粉很輕，風一吹，就會飄到店內不同角落，令整間店舖也「黐黐笠笠」。無論怎麼抹，也總會黏黏的，如是者，滋生很多「蚊滋」。

沖調飲品時，他曾發現有「蚊滋」飛進杯內。他坦言，若及時發現，會立即倒掉再沖，但有時察覺不到，給了客人也不知道。直至遇到顧客投訴，方才知道杯內有「蚊滋」。他無奈地說，即使店內有「蚊兜」，也很快被填滿。甚至他們曾找清潔公司或滅蟲公司來處理，但過了一段日子，問題又出現。

2. 奶粉「吽」出蟲

店長阿皮亦透露，沖調用的粉末放得太久，會長出昆蟲。

茶飲店經理、店長、新丁分享工作見聞（影片截圖：節目《晚吹 - 又要威又要戴頭盔》）

3. 在珍珠鍋中撈到曱甴

入行半年的茶飲店初哥青青坦言，自己上班時多數只會喝水，因曾遇過令她感到震驚的事。她表示，開店前，員工會用黑糖預先煮好一鍋珍珠。但她遇過一件嚇人的事，曾有同事在珍珠中撈到一隻蟑螂。然而，這並非最恐怖的事，她崩潰地說：

最恐怖是，同事丟掉曱甴後，想繼續用那些珍珠！

幸而被她阻止了，但她不諱言：「我阻止到一次，阻止不了第二次！」

4. 珍珠打翻在地上想照用

初哥青青又透露，曾有同事不小心把珍珠打翻在地上，地板上有奶又有茶，有很多帶甜味的東西，很骯髒。她說，那同事因不想浪費，想撈起來繼續用。青青表示，自己暫時未試過被投訴飲品內有昆蟲等問題，但她承認同事衛生意識薄弱。

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責任編輯：羅嘉欣

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