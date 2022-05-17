【明星扮靚】48歲陳煒美魔女秘密大公開　煒哥5招駐顏方法貼地又簡單

▲ 陳煒靠5招凍齡秘訣穩當美魔女。

現年48歲陳煒在TVB劇集《雙生陌生人》飾演賢妻淑女，大部分造型以密實斯文look亮相，盡顯大家閨秀的千金風範。

昨晚（5月16日）《雙生陌生人》劇情講到由馬德鐘一人分飾兩角，扮演「高收成」的替身「巫祺男」，幻想與初戀女神、「高收成」的妻子陳煒（煒哥）夢中曳曳，陳煒穿著絲綢性感睡衣，以「老公視角」對住鏡頭脫下睡袍，相信不只「巫祺男」，觀眾對煒哥這一幕也想入非非！

【雙生陌生人】48歲陳煒與32歲蔣家旻晚裝Look同場比拚 陳煒獲讚駐顏有術

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大批網民在網上熱討，大讚陳煒雖然快將「登五」，依舊保養得宜，彷彿吃了防腐劑一樣「唔識老」，究竟美魔女煒哥的凍齡秘訣是甚麼？

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陳煒駐顏方法1：保持平常心

她曾接受《經濟日報》訪問時大方分享扮靚心得，表示心情與肌膚狀態很有關連，她說：「保持平常心十分重要，維持開心心態人都靚啲。」

陳煒駐顏方法2：少吃煎炸物

煒哥十分注重飲食，甚少吃煎炸、香辣等刺激食物，平日吃得較為清淡。

陳煒駐顏方法3：不落花巧調味料

她透露不太喜歡在餐廳吃飯，除非約了朋友，否則不會出外用膳，一定買東西回家煮。就算「煮」家菜，她在調味方面亦很嚴謹，除了糖、鹽、豉油之外，不會再落其他調味料。

陳煒駐顏方法4：喝蜜糖水

煒哥還有一個美顏小貼士，原來每天有喝蜜糖水的習慣。蜜糖蘊含豐富的營養素，包括維他命B1、B2、B6、C，以及礦物質鈣、鎂、鐵、鉀、鈉等，不但有助促進身體新陳代謝，維持健康，更有亮白肌膚的作用。她提醒重點是用暖水沖，不可用滾水沖，否則功效會流失。

陳煒駐顏方法5：運動

除了控制飲食外，運動對瘦身固然重要。七分飲食、三分運動，「宅女」煒哥平日愛待在家中做運動，甚少到戶外，最愛做拉筋伸展運動，尤其瑜伽、普拉提等，塑造完美曲線體態。

▲ 保持平常心是陳煒其中的凍齡秘訣。（Instagram圖片）

凍齡亞姐

有「凍齡亞姐」之稱的陳煒於1996年參選亞姐奪冠而入行，2008年與台灣商人顏志行結婚移居當地退出娛樂圈，4年後因離婚回流香港，加入大台復出。2012年於《歡樂滿東華》跳舞籌款，已大盡曲線體態及肢體柔軟。

在2016年的TVB台慶更與高海寧、張秀文等肚皮舞，不但沒有被一班後輩比下去，甚至被網民大讚是當中最好身材的一位。

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在2018年獲邀出席big big channel的《亞姐妝速挑戰賽》直播環節，大方以素顏示人，煒哥素顏後仍然可見其白滑皮膚。

煒哥近年在大台發展愈來愈好，2018年憑劇集《宮心計2深宮計》中太平公主一角在《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得「最受歡迎電視女角色」獎。同年演出的《果欄中的江湖大嫂》亦大獲好評。

2019年被爆與任職醫美醫生的陳國強拍拖，煒哥大方承認蜜運中。二人拍拖兩年拉埋天窗，正式成為陳太。