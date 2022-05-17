【DSE2022】最後一名竹篙灣應試確診考生今完成檢疫　當局正逐步完成退場工作

▲ 當局將陸續移走考試專用房間內的監考器材。（社交平台圖片）

香港中學文憑考試的筆試於上周六（14日）結束，因應疫情，教育局在考試安排屬密切接觸者及確診者的考生，到竹篙灣社區隔離設施設立的特別試場入住檢疫及應試，使用服務的考生累計達48人次，而最後一位確診考生亦已於今日（15日）中午完成檢疫要求後平安回家，當局正逐步完成退場工作。

教育局局長楊潤雄今日於社交平台上指，在今屆文憑試間，教育局因應疫情的發展和考生的需要，特意聯同多個政府部門及考評局，除被列為密切接觸者的考生之外，更首次為確診的考生在竹篙灣社區隔離設施設立特別試場，供他們入住檢疫及應試，使用服務的考生累計達48人次。

他說，最後一位因確診而需要在竹篙灣社區隔離設施應考的考生，亦已在今日中午完成檢疫要求後平安回家。當局將陸續移走考試專用房間內的監考器材，逐步完成退場工作。

他表示，今年的文憑試再次在疫情下進行，考生們都做好本分，加強個人防疫措施，全力以赴應試，祝願所有考生都能得到心目中的理想成績。

楊潤雄又感謝多個部門為考生提供不同服務，又特別感謝食物及衞生局及不同政府部門的特別安排，讓涉及大廈圍封強檢行動的考生優先檢測，及早收到檢測結果以準時赴考。

全因各個政府部門和社會各界同心協力，我們得以再次在疫情下順利舉辦文憑試，令莘莘學子可以展示過去六年所學，邁向人生新里程。我深信，青年人是社會的未來棟樑，有經得起考驗、懂得應對挑戰的新一代，香港定能迎來由治及興的新篇章。

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責任編輯：郭詩詩