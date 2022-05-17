  • 26°C
香港時間 : 2022517日 (週二) 14:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE2022】最後一名竹篙灣應試確診考生今完成檢疫　當局正逐步完成退場工作

社會 13:45 2022/05/17

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

當局將陸續移走考試專用房間內的監考器材。（社交平台圖片）

香港中學文憑考試的筆試於上周六（14日）結束，因應疫情，教育局在考試安排屬密切接觸者及確診者的考生，到竹篙灣社區隔離設施設立的特別試場入住檢疫及應試，使用服務的考生累計達48人次，而最後一位確診考生亦已於今日（15日）中午完成檢疫要求後平安回家，當局正逐步完成退場工作。

教育局局長楊潤雄今日於社交平台上指，在今屆文憑試間，教育局因應疫情的發展和考生的需要，特意聯同多個政府部門及考評局，除被列為密切接觸者的考生之外，更首次為確診的考生在竹篙灣社區隔離設施設立特別試場，供他們入住檢疫及應試，使用服務的考生累計達48人次。

他說，最後一位因確診而需要在竹篙灣社區隔離設施應考的考生，亦已在今日中午完成檢疫要求後平安回家。當局將陸續移走考試專用房間內的監考器材，逐步完成退場工作。

他表示，今年的文憑試再次在疫情下進行，考生們都做好本分，加強個人防疫措施，全力以赴應試，祝願所有考生都能得到心目中的理想成績。

楊潤雄又感謝多個部門為考生提供不同服務，又特別感謝食物及衞生局及不同政府部門的特別安排，讓涉及大廈圍封強檢行動的考生優先檢測，及早收到檢測結果以準時赴考。

全因各個政府部門和社會各界同心協力，我們得以再次在疫情下順利舉辦文憑試，令莘莘學子可以展示過去六年所學，邁向人生新里程。我深信，青年人是社會的未來棟樑，有經得起考驗、懂得應對挑戰的新一代，香港定能迎來由治及興的新篇章。

最新熱門影片：【TOPick診症室】初生嬰患膽道閉鎖須手術　部分人最終要肝移植

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【新冠疫苗】今月底實施第三階段疫苗通行證　港府籲市民盡快打齊3針
今日 12:34
【新冠疫苗】今月底實施第三階段疫苗通行證　港府籲市民盡快打齊3針
【中大調查】5成市民認為青年向上流動機會不足　逾6成人指現時向上流機會較十年前差
今日 12:34
【中大調查】5成市民認為青年向上流動機會不足　逾6成人指現時向上流機會較十年前差
【保釋被拒】涉爆炸品案女大學生被控　高院申保釋被拒續還押
今日 13:08
【保釋被拒】涉爆炸品案女大學生被控　高院申保釋被拒續還押

你可能感興趣

【新冠疫苗】今月底實施第三階段疫苗通行證　港府籲市民盡快打齊3針
今日 12:34
【新冠疫苗】今月底實施第三階段疫苗通行證　港府籲市民盡快打齊3針
【中大調查】5成市民認為青年向上流動機會不足　逾6成人指現時向上流機會較十年前差
今日 12:34
【中大調查】5成市民認為青年向上流動機會不足　逾6成人指現時向上流機會較十年前差
【保釋被拒】涉爆炸品案女大學生被控　高院申保釋被拒續還押
今日 13:08
【保釋被拒】涉爆炸品案女大學生被控　高院申保釋被拒續還押
小學 環境衞生 中小學教育 防疫措施 強制檢測 疫情 DSE 香港 中學 楊潤雄

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一
10:00 2022/05/14
【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一
【牛津研究】飲牛奶恐增致癌風險　日飲50克牛奶乳癌風險增17%
16:44 2022/05/13
【牛津研究】飲牛奶恐增致癌風險　日飲50克牛奶乳癌風險增17%
【消委會】9款香腸相對低脂低鈉　不含影響生殖力的獸藥代謝物
13:40 2022/05/16
【消委會】9款香腸相對低脂低鈉　不含影響生殖力的獸藥代謝物