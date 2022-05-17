【第五波疫情】逾8成護老者疫下抑鬱近一成人欲尋死　79歲丈夫照顧認知障礙症太太不眠不休

▲ 調查指逾8成護老者疫情下現抑鬱症狀，近一成人曾想自殘或尋死。

有調查指，逾8成護老者疫情下現抑鬱症狀，過半護老者現中度至重度抑鬱狀況，有近一成人曾經常出現或近乎每日出現自殘或自殺的想法；機構建議政府強化地區支援網絡，定期更新高危人士名單，以便有效識別及支援有特別需要的家庭。

香港基督教服務處於2022年4月就「護老者疫下困境與壓力」 進行問卷調查，收集287份有效問卷。在287名受訪護老者中，7成6照顧一名長者，餘下的69人照顧2至4名長者。在年齡方面，2成人為65歲或以上的長者；在工作狀況方面，近半成人有全職工作，37人有半職或兼職工作，餘下屬退休人士或全職家庭照顧者，當中有7成具高中或以上的學歷。

調查發現，發現逾一半受訪護老者出現中度或以上抑鬱，並有近一成人曾經常出現或近乎每日出現「想到自己最好去死或者自殘」的想法。2020年疫情爆發初期，一項針對香港大眾市民的調查顯示約兩成港人 有中度或以上抑鬱，相比之下，護老者的抑鬱情況更為嚴重。

調查提供20個疫情下常見困境，結果發現頭五位中，有4個均與防疫及醫療資訊相關，當中「對隔離機制的認識不足」是最多在工作及具學歷的護老者遇見的困境，機構指這些護老者一般肩負較多家庭責任，隔離措施阻礙他們履行責任。

而「因照顧長者而減少個人生活選擇」是最多65 歲或以上、屬全職家庭照顧者或已退休的護老者遇見的困境。機構指在疫情之下，社區照顧服務如長者日間護理中心、家居照顧服務等關閉或減少服務，未能分擔護老者的照顧壓力；而公園、酒樓等供護老者及長者休息及消遣的場所亦關閉或受限制，令護老者的私人時間減少，造成沉重壓力。

機構分享其中一宗個案，79歲的陳先生需照顧同齡患有認知障礙症的太太，陳先生因照顧壓力大而患上抑鬱症，至3月中兩人染疫，由於太太患有認知障礙症，陳先生對太太同時服用認知障礙症藥物及紓緩疫情徵狀的中藥、隔離設施有否足夠人手照顧太太等事項感到擔心。另外，在第五波疫情期間，長者日間護理中心暫停開放，太太長時間留在家中，陳先生需要全天候看顧太太。

有時候，太太也不認得我，要趕我走，又不願意睡覺。她不睡，那我也不能睡。

香港基督教服務處建議，強化地區支援網絡，由政府部門統籌各地區組織，派送防疫物資及日常用品，並加強中央電話支援熱線的處理能力。同時，制定及定期更新高危人士名單，以便有效識別及支援有特別需要的家庭。

機構又指，護老者在第五波疫情時面對恐慌、徬徨無助、不安等負面情緒，造成不同程度的心理壓力，鼓勵護老者注意疫後心理健康，如有需要，及早尋求協助。

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責任編輯：李榮忠