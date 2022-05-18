【鸚鵡情緣】養兩鸚鵡一隻壞脾氣一隻順得人　港媽感恩兒子從飼鳥學會體諒

▲ 港媽阿Me兩年前養了兩隻鸚鵡，為全家人帶來許多歡樂笑聲。

香港人養寵物各有喜好，貓狗雀鳥金魚品種更是多元化。而說到雀鳥，開始愈來愈多人喜養鸚鵡，愛其聰明懂說話會模仿人等舉止，相當討人歡心。

阿Me兩年前在緣份帶領下，養了兩隻鸚鵡，分別是亞馬遜鸚鵡和葵花鳳頭鸚鵡，兩款品種，都各有好性格和壞脾氣，常令她哭笑不得，就算經常被施襲受傷，也不悔養牠們。「其實，牠們已經成為我們家庭中的一分子，不離不棄㗎啦！」她笑道。

阿Me本身已養有兩隻貓和一隻狗多年，非常喜歡養寵物。一直都心思思想養鸚鵡，因覺得牠們懂學人說話，又多古靈精怪的行為，會為家庭帶來更多趣味。直至2020年初，便坐言起行，帶著當時3歲的兒子Casper去旺角雀仔街睇鸚鵡，在眼緣驅使下，看到屬於亞馬遜鸚鵡品種的Kaboo。「記得那時店主把Kaboo放在我手上，牠已經很乖巧地望著我，沒有大嗌亂飛的行為。店主也奇怪牠如此『扮乖』，加上囝囝都喜歡牠，當下便即時連養鸚鵡需要的基本鳥糧和用具都一併買回家。」

亞馬遜鸚鵡高智商

其實在買鸚鵡前，Me也有上網找資料來增加認識。「知道這品種是世界上最聰明的鸚鵡排行榜第3位。牠是一種高智商的鸚鵡，由於極高的智商和說話能力，被當做寵物飼養了達幾百年歷史。有些亞馬遜鸚鵡已經學會模仿人類說話，甚至還能模仿人類唱歌。有些如不仔細聽，基本上聽不出是鸚鵡在唱呢！」她笑說。

她續說Kaboo的適應能力亦高，很快便適應了家裏的環境和家人，尤其是3隻貓和狗。「我的貓和狗本身都馴良，與世無爭，起初對新來的家庭成員當然會有點好奇，常會往鳥籠邊觀察，但很快又習以為常。」

可能正是Kaboo的乖巧，令到她很快又有養多隻鸚鵡的念頭。「仍是那句機緣巧合，因Kaboo的緣故，常在網上請教一些鸚鵡群組的雀友問題。其中有一位網友要回台灣，未能帶同養開的葵花鳳頭鸚鵡回台，需找新主人。」

▲ 別以為牠們在打架，其實是玩耍方式的一種。(被訪者提供)

葵花鳳頭鸚鵡高社交能力

Me直言不是鹵莽之人，因為深明養寵物是一輩子的，所以有要求先觀察那鸚鵡的行為性格。「我知道這品種的鸚鵡的社交能力很強很廣泛，甚至有資料說牠會為自己長遠的『利益』做打算，甚懂看人眉頭眼額，較其他品種鸚鵡蠱惑。」

結果，她帶了囝囝和Kaboo一起去觀察了這隻葵花鳳頭鸚鵡Messi三、四小時後，看到Kaboo和Messi可以和平共處，而Messi的精靈活潑亦吸引了囝囝，於是Me便決定收養（買）牠。不說不知，原來在養鸚鵡的世界中，不像貓狗般有免費的收養服務。「我都不知道原因，但我覺得可以接受的，只要當中沒有藉著買賣鸚鵡來謀取暴利，而是真心地為鸚鵡著想便成。」她解釋。

需要受人關注

Messi的好動確為全家人帶來許多歡樂笑聲，例如牠常會捉弄兩隻貓，趁牠們不為意時，會飛上牠們頭頂啄一下，兩集老貓當然不及身手敏捷的鸚鵡，只能無奈抬頭看著牠得戚的樣子喵兩聲而已。

▲ Messi 雖然百厭但特別聰明，會聽指令去廁所。(被訪者提供)

「Messi是特別喜歡我們的關注，常要人的注意力只集中於牠。我們在家時，常會發出聲音或做些古怪動作來引我們和牠玩。因我有裝cam，翻看記錄時，知道當我們不在家時，牠就會很安靜，但我們一回到家，牠會開始又跳又嗌，不斷撩我們講嘢。」

最搞笑的是Messi懂得說國語「你好」，因牠前主人是台灣人，廣東話當然都懂說，例如「拜拜」、「多謝」等，又會時常叫主人和貓狗們的名字，問他們「你講咩啊」、「你做乜嘢呢」，給牠笑死。

而Kaboo同樣懂說以上的日常禮貌語，更有趣的是會唱歌，生日歌和《我是一隻小小鳥》是拿手曲目，而數數字也是牠的強項。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

搬家後脾氣異常

不過，自從Me幾個月前搬到現在的新居後，Messi的脾氣有點異常。「牠常無緣故地襲擊我和囝囝，啄到我們的手流血。說真的，我可以忍受自己受傷，卻相當肉痛兒子受傷。記得有次問兒子，有否嬲Messi啄傷他，兒子想了一會說有，但隨即又說可能牠不開心，又不懂表達出來。我聽完後好感動，感覺到兒子對牠的愛。所以，我都有四出請教人，為何鸚鵡會出現這些異常行為。」

不過答覆都不外乎是新環境感陌生害怕等。「我還傻氣地連風水、不乾淨的念頭也有想過。最後，我決定用了一個方法，就是利用夜闌人靜的時間和Messi單對單地傾談，陪伴在側替牠梳毛和玩玩具。起初成效都不大，但現在過多月下來，牠好似有點改變，慢慢可以讓我們放在手上而不會啄我們的手了。」她吁了口氣道。

▲ 在網上結識了一群鸚鵡友，間中會舉辦鸚鵡聚會，交流養鸚鵡心得。(被訪者提供)

幸而Kaboo則沒有甚麼脾氣大改變，不致讓Me有雙重壓力。而最近令她感到興奮的，是年多前因一次意外而受傷的Kaboo，其中一邊折斷了的翼，經過多次治療後，開始可以低飛。「有天突然見到Kaboo飛起來，我和Casper都很開心地叫了。」她笑說。

Me果然視牠們如孩子般愛錫，連帶兒子Casper也對牠們愛護有加，這也是她最感欣慰的事呢！

記者：郭秀芳