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【潮物速報】細數名牌環保草包包　助哥倫比亞+孟加拉婦女獨立自主

休閒消費 15:49 2022/05/17

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

奢華品牌LOEWE、PRADA和英國小眾品牌The Jacksons等都出品時尚草包包，這個夏天，充滿環保氣息。

今時今日時裝界都齊聲呼籲環保和可持續性發展，但同時又叫一眾消費者購買真皮手袋，是否有點自相矛盾？要真正做到百分百環保，倒不如在盛夏拿著草包子，由上街到沙灘都大派用場，今年的代表品牌更包括LOEWE、PRADA和英國小眾品牌The Jacksons等。

大自然給予我們人類豐富資源，其實只要適當地善用和護生，理應不愁生活，可是就是因為人口過份膨脹，今天的地球可能已經面臨倒數階段（美國非盈利組織「原子科學家公報」設立末日鐘警告世人地球毀滅時間將至，今年1月組織公布繼續維持「距離午夜100秒」的位置），要將末日減慢，就要從工業方面著手。

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例如時裝業，可是今天一片環保聲中，不少時裝品牌依然在生產手袋時主要用上皮革，可見在護生方面，人類依然乏善可陳。不過，當今年發現不少時裝品牌，不約而同在炎夏推出應用植物纖維來編織手袋的時候，縱然這類型手袋從來不是主流，但總算來得有點安慰。

當中LOEWE和來自英國的小眾品牌The Jacksons均是值得表揚的品牌。前者LOEWE於每年盛夏之際，Paula’s Ibiza系列幾乎每次都會推出在哥倫比亞種植、收成及曬乾的伊拉卡棕櫚葉編織而成的手袋。這一批手袋來自當地Corporacion Oficio & Arte組織，該組織是一個手工藝合作社，主要為當地女工提供工作，讓她們透過工作可以財政獨立並為子女得到教育的機會，與此同時，以遵照公平貿易原則。

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既環保又支持弱勢社群

至於後者The Jacksons推出的黃麻手織袋的背後理念相若，品牌的兩位設計師Louise和Joey眼見孟加拉的婦女就業率很少，於是早在2012年聯同孟加拉西南部的傳統編織工藝師，一同設計出精美既耐用的手工織袋。

每款設計均選用100% 當地種植的黃麻和無毒染料來製造出色彩繽紛的字母、動物和表情圖案的草編袋，希望透過生產從而幫助孟加拉西南部的5,000多名婦女創造更多就業機會，還致力協助她們克服貧困，從而改善生活水平，並提升與當地婦女的社會地位，使她們享受獨立與自由，並在家庭中擁有自主權利。
以上兩款草包子設計和售價上各有千秋，但背後都以幫助弱勢社群為依歸，究竟大家又會情歸哪一個呢？

產品查詢：I.T（2730 7681）、LOEWE（2522 0996）、PRADA（2522 2989）、rue Madame（2234 7880）

記者：何偉雄

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