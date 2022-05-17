【網紅排行榜】岑珈其+吳保錡+游學修齊入圍　阿正人氣強勁登上榜首

▲ 4月網紅排行榜剛剛出爐！

4月網紅排行榜剛剛出爐！

根據「Cloudbreakr - 亞洲網紅行銷平台」的資料數據顯示，開心果DJ黃正宜（阿正）、加拿大籍模特兒兼索媽Taylor R、「爺爺」岑珈其等齊齊上榜，可見眾星人氣極高！

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1. 黃正宜

排行榜首的「阿正」黃正宜為商業電台叱咤903主持，現與「Agent L」曹梓冲女友Elsie一起主持《Bad Girl佬》，她因參與ViuTV綜藝節目《膠戰》系列而火速走紅，成為不少觀眾心目中的開心果。

▲ 黃正宜。（IG圖片）

2. Taylor R

索媽YouTuber Taylor R為加拿大籍模特兒，曾患上不孕症的她最終成功靠IVF人工受孕成功陀B，並跟大家分享其心路歷程。

▲ Taylor R。（IG圖片）

3. 岑珈其

由導演麥曦茵創立的公司Dumb Youth旗下藝人岑珈其「老是常出現」，不論是電視劇、電影、綜藝節目或網台也會看見其蹤影，近年發展愈來愈的他工作不斷，人氣也隨之急升。

▲ 岑珈其。（IG圖片）

TVB藝人區明妙入榜

至於第4至10位分別為陳蕾、湯令山、張天賦、許賢、吳保錡、游學修及區明妙。

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前Honey Bees成員之一的區明妙素有「港版周子瑜」之稱，她亦是唯一一名TVB旗下藝人入圍4月網紅排行榜。

童星出身的她自13歲開始接觸戲劇，當中接拍過不少影視作品逐漸令人認識，加上擁有美麗的外表和姣好的身材，成功吸引不少粉絲。