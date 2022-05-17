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【非法回佣】再有工頭及建築工涉收回佣逾8萬　3人提堂准保釋7月再訊

社會 13:56 2022/05/17

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案件今日（17日）於西九龍裁判法院提堂。（資料圖片）

香港國際機場第三跑道項目再有2名工頭及1名建築工人，涉向3名水喉工及2名棚架工收受逾8萬元非法回佣，被廉署控告代理人接受利益等共19罪。兩案今（17日）提堂，3名被告暫毋須答辯，裁判官應辯方申請，將兩案分別押後至7月5日及7日答辯，以待辯方索取法律意見，各被告准繼續以原有條件擔保候訊。

首案被告為朱冠聰（50歲，建築工人），被控10項代理人接受利益罪，以及3項代理人索取利益罪。控罪指，被告為德鑄工程有限公司（德鑄）僱員，控罪指被告於2020年8月15日至12月8日期間，在香港無合法權限或合理辯解而從郭松深、馬棟材及羅馬宋3人，接受共逾1.2萬，以及索取每個工作天50至200元不等的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為該3人在與其主事人的事務有關的事上，對3人予以優待，及讓3人受僱於德鑄的誘因。

次案被告為庄恢濤（31歲，建築工人）及周生（58歲，建築工人），同被控1項串謀使代理人接受利益罪。控罪指，他們於2020年9月1日至2021年6月24日，在香港一同與鄧樹東串謀，使身為德鑄僱員的庄、周，在無合法權限或合理辯解下，從該鄧接受總頟港幣約4.3萬元的饋贈、貨款、費用、報酬或佣金，作為庄、周協助該鄧受僱和繼續受僱於德鑄的誘因。

庄另被控1項串謀使代理人接受利益罪，控罪指，被告於2021年2月10日至13日，與羅浩及鄧樹東一同串謀，使作為德鑄僱員的庄，在無合法權限或合理辯解下從羅接受港幣3,500元的饋贈、貸款、費用報酬或佣金，作為庄協助羅受僱和繼續受僱於德鑄的誘因。

庄另被控4項代理人接受利益罪，控罪指，被告作為德鑄僱員，於或約於2021年3月7日至6月8日在香港，無合法權限或合理辯解而從羅浩接受共2.1萬元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為庄協助該羅繼纘受僱於該德鑄的誘因。

各被告暫毋須答辯，辯方申請將案件押後，以待索取法律意見，控方不反對各被告保釋。裁判官將兩案分別押後至7月5日及7日答辯，以待辯方索取法律意見。各被告准以原有條件保釋候訊。

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記者：梁錦麟

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罪案 香港國際機場 建築工人

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