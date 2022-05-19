【超市大搜查】鹹食薯片含有甜味劑易致肥　20款不含甜味劑薯片清單

薯片深受小朋友喜愛，但家長購買時須留意食物標籤，因部分鹹食薯片含有甜味劑，長期攝取甜味劑，或致肥胖症，以及影響腸胃健康。TOPick近日搜查市面上42款薯片，結果發現，其中20款薯片不含甜味劑，22款薯片含甜味劑。

TOPick發現市面常見薯片，不含甜味劑薯片如下：

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消委會指出，甜味劑是代糖的一種，指任何帶甜味的化合物，但不包括糖或其他碳水化合物或糖醇，主要作用是為食物添加甜味。在食物當中選用的代糖種類繁多，一般可根據其產生的熱量分為兩大類：產生熱量的糖醇及無熱量的甜味劑，而香港法例並沒有對糖醇作出規範。

部份甜味劑為人工合成的化學物，部份則從天然植物提取。其中常見的4種甜味劑，有3種屬於人工合成，包括醋磺內酯鉀（Acesulfame Potassium/ACE-K）、天冬酰胺（Aspartame）和三氯半乳蔗糖（Sucralose）；甜菊醇糖苷（Steviol Glycosides）則由植物甜菊中提煉出來。

據食安中心資料顯示，有關市面常見的甜味劑種類如下：

甜味劑名稱(食物添加劑國際編碼系統編號) 大約甜度(砂糖的相對甜度 = 1) 醋磺內酯鉀 (950) 200 天冬酰胺 (951) 180 環己基氨基磺酸 (952) 30 糖精 (954) 300 三氯半乳蔗糖 (955) 600 縮二氨酸基酰胺 2000 索馬甜 (957) 2000-3000 甜菊醇糖苷(960) 250

以上的甜味劑一般在代糖汽水、香口膠、無糖糖果中可以找到。世界衛生組織（WHO）於2015年3月發佈了一套新的成人和兒童添加糖攝入量指引，建議添加糖的最高攝入量不應超過每日整體攝入熱量的10%，即每天2000卡的飲食中應攝取少於約50克添加糖；並建議添加糖的攝入量應低於每日總熱量的5%。

甜味劑使用受到監管

安全性方面，甜味劑如其他食品添加劑一樣，聯合國糧食及農業組織（FAO）／世界衞生組織（WHO）聯合食物添加劑專家委員會，已就市面上所用的甜味劑作出全面的安全評估；香港食物安全中心亦有進行風險評估研究，所以現時甜味劑的使用是受監管的，確保可安全食用。

米施洛營養護康中心註冊營養師李澄琳（Melissa）為大家拆解甜味劑致癌迷思。

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Melissa表示，由於經過高油烹調方法，薯片一般是高熱量和高脂肪的鹹食。但薯片需要甜味來中和鹹味，或製造特別味道, 例如：蕃茄味, 醬油味等。但砂糖同樣是高熱量食物，若在製作過程再加入砂糖便會令到薯片的熱量增高，所以製造商會加入甜味劑來調整味道和減低熱量。

有研究指出，糖精和甜蜜素這兩種代糖會令老鼠患癌。但在針對人類的研究上，並未證實代糖會致癌。但Melissa指，暫時仍未直接的證據證明代糖或甜味劑會導致人類患癌。

哪類人不能食用甜味劑？

她又指出，苯丙酮尿症患者不能食用含有天冬酰胺 (E951)的甜味劑。

Melissa指出，甜味劑大多獲驗證認可使用，而且大部分不被人體吸收。她又補充，以體重60公斤的人為例，甜度最低的環己基氨基磺酸一日最多攝取量為0.55克（甜度可取代16.5粒方糖）。她指，由於可樂中使用的甜味劑份量極少，一日不飲用超過18罐可樂或以上，攝入的甜味劑就難以超過上限。

薯片增加致肥、患膽固醇高血壓風險

不過，她提醒，薯片是高熱量、高鹽份的食物，所以卡路里、脂肪及熱量較高，而癡肥成為小朋友的常見問題，Melissa表示，

不要因為小朋友年輕而不會有膽固醇的問題，進食太多飽和脂肪及反式脂肪會增加體內的膽固醇。鹽分過多同樣會增加患高血壓的問題。

另外，進食太多含有甜味劑的食物或會增加致肥風險。

如果進食大量甜味劑，會增加我們嗜甜的慾望，味蕾有習慣性，進食太多的甜味劑有機會讓我們愈吃愈甜，容易增加我們的胃口，或選擇高熱量的食物，從而增加致肥的風險。

6種甜味劑影響腸道健康

國際期刊《Molecules》2018年一項研究指出，6種常見於各種飲品的甜味劑，可破壞人體腸胃裡產生的天然消化細菌，長遠對人體健康造成影響。本港腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙曾表示，雖然研究指腸道細菌接觸人工代糖會釋出毒素，但難以斷定毒素會否對人體有害，然而，早年已有研究指出，人工代糖會擾亂腸道益菌，影響腸道細菌的分布、多元化及比例，長遠影響人體健康，因此他建議市民：

最好任何糖都少吃為妙，如果連代糖都不吃，就一定最安全。

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