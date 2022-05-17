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【入稟索償】指女兒出生期間受傷　父母入稟向兒科醫生及醫院索償

社會 14:06 2022/05/17

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現年約3歲女童父母日前入稟高等法院，指女童出生期間，因兒科醫生疏忽致其受傷，遂要求兒科醫生及院方作出賠償。（資料圖片）

現年約3歲女童於2019年6月初在山頂明德國際醫院出生，其父母日前入稟高等法院，指女童出生期間，因兒科醫生疏忽致其受傷，女童母親目睹受傷情況亦受傷害，遂要求兒科醫生及院方作出賠償。

原告包括現年2歲11個月大女童，由父親Angus Hamilton Mcgeoch代表，以及女童母親Rebecca Jessie Mcgeoch；答辯人為兒科醫生黃怡凌及明德國際醫院。

入稟狀指，女童於2019年6月6日在明德國際醫院出生，當天至同月13日期間，接受作為兒科醫生黃怡凌之評估、診治和治療等，基於黃的疏忽及或違反責任及或違約，以及院方未有提供合適的照顧系統，導致女童受傷，而女童的母親因目睹女童受傷而引致神經性休克，兩名原告因此就人身傷害而要求索償。

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記者：林育慧

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