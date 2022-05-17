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【遊日注意】日本5月內容許外國小型旅行團入境　首階段涵蓋4個國家

社會 14:08 2022/05/17

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日本5月內容許外國小型旅行團入境。

日本放寬旅遊限制，宣布5月內推行「測試旅遊」計劃，容許4個指定地區的外國旅客以旅行團方式到訪當地。

根據《路透社》等外媒報導，日本將從5月下旬開放「小型旅行團」入境觀光，為未來擴大旅遊入境和方式收集資料。首輪獲准到訪日本的地區包括美國、澳洲、泰國和新加坡，但未涵蓋香港，而到訪的旅客必須已接種3劑疫苗，旅行社也必須呈交完整旅遊計畫，還要有導遊陪同，才可獲准入境，入境後亦必須嚴格按行程出行。

報導又指出，這些被限定入境日本的國外旅行團，必須與日本觀光廳、日本旅遊協會合作，且觀光地點的選擇，也必須是日本官方同意的景點；觀光廳將對外國遊客實施防止感染對策，並訂定旅遊業者指南，新措施目的為日本將來全面開放觀光準備。

日本自新冠疫情爆發後，大幅限制外國旅客到訪當地，年初放寬入境政策，只限商務和學生外籍人士入境。近期日圓兌港元匯價跌至近20年低，一度跌穿「6算」，吸引港人大舉換日圓。

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記者：陳麗娜

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