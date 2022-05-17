【萬能媽媽】 全職媽媽是最辛苦的「職業」之一　調查推算涉19個行業年薪達100萬

▲ 媽媽肩負重任，工作範疇眾多。

全職媽媽身兼多個角色兼全年無休，可謂最辛苦的「職業」。有外國智庫發表的研究報告，就按家庭主婦的工範疇，推算出其年薪可達126,725美元（約99.4萬港元），換算「月薪」約8.2萬港元（下同）。而全職媽媽的19個工作範疇中，「兒童照顧員」的薪酬佔比重最高，年薪達21.7萬元，即月薪1.81萬元。

保險資訊平台「insure.com」的研究團隊每年都會就家庭主婦工作量作調查。平台於今年3月發表的最新一份報告，就將主婦的每一個工作範疇，換算成工作性質相同的職業，也同等工作量下的薪酬，最終統計得出家庭主婦「年薪」高達近百萬港元。

調查報告假設家庭主婦為全職，且沒有其他家庭成員及家傭支援，發現其工作範疇可分為19項。如對應勞動力市場上支薪的職業，主婦的工作，除了涉及廚師、清潔家傭、洗衣工、教師，也包括會計師、興趣班導師、烘培師、髮型師、法官、園丁、會議策劃師、心理健康顧問、設計師、私家偵探、護士等。

最新影片推介：

其中兒童照顧員、廚師、家傭、司機、會計、園丁等職務的工時最長，每年可達52星期。而當中兒童照顧員的每周工時更達到40小時。該職務的年薪為21.7萬元。學校教師及興趣班導師則緊隨其後，排第二及第三高，分別達18萬元及9.3萬元。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

調查報告又指，疫情影響下近年多個行業薪酬均有顯著改變，其中心理健康顧問及社會服務工作薪酬有所下跌，設計與會計則錄得28%及36%薪酬增幅。加上疫情下不少學校停課，母親往往需要兼任子女教師令主婦「工作壓力」增加，換算年薪亦比去年再度提升。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

責任編輯：王明芳