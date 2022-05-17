  • 25°C
香港時間 : 2022517日 (週二) 16:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【萬能媽媽】 全職媽媽是最辛苦的「職業」之一　調查推算涉19個行業年薪達100萬

親子 16:27 2022/05/17

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

媽媽肩負重任，工作範疇眾多。

全職媽媽身兼多個角色兼全年無休，可謂最辛苦的「職業」。有外國智庫發表的研究報告，就按家庭主婦的工範疇，推算出其年薪可達126,725美元（約99.4萬港元），換算「月薪」約8.2萬港元（下同）。而全職媽媽的19個工作範疇中，「兒童照顧員」的薪酬佔比重最高，年薪達21.7萬元，即月薪1.81萬元。

保險資訊平台「insure.com」的研究團隊每年都會就家庭主婦工作量作調查。平台於今年3月發表的最新一份報告，就將主婦的每一個工作範疇，換算成工作性質相同的職業，也同等工作量下的薪酬，最終統計得出家庭主婦「年薪」高達近百萬港元。

調查報告假設家庭主婦為全職，且沒有其他家庭成員及家傭支援，發現其工作範疇可分為19項。如對應勞動力市場上支薪的職業，主婦的工作，除了涉及廚師、清潔家傭、洗衣工、教師，也包括會計師、興趣班導師、烘培師、髮型師、法官、園丁、會議策劃師、心理健康顧問、設計師、私家偵探、護士等。

最新影片推介：

其中兒童照顧員、廚師、家傭、司機、會計、園丁等職務的工時最長，每年可達52星期。而當中兒童照顧員的每周工時更達到40小時。該職務的年薪為21.7萬元。學校教師及興趣班導師則緊隨其後，排第二及第三高，分別達18萬元及9.3萬元。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

調查報告又指，疫情影響下近年多個行業薪酬均有顯著改變，其中心理健康顧問及社會服務工作薪酬有所下跌，設計與會計則錄得28%及36%薪酬增幅。加上疫情下不少學校停課，母親往往需要兼任子女教師令主婦「工作壓力」增加，換算年薪亦比去年再度提升。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

責任編輯：王明芳

相關文章

【媽媽不易做】何雁詩慨嘆做媽媽壓力大　自言維持良好心理狀態最重要
18:45 2022/05/16
【媽媽不易做】何雁詩慨嘆做媽媽壓力大　自言維持良好心理狀態最重要
【移民外國】全家月入4萬夫擬移民給子女更好教育　港媽憂搵唔到食雙方冷戰
今日 12:16
【移民外國】全家月入4萬夫擬移民給子女更好教育　港媽憂搵唔到食雙方冷戰
【移居星國】辭教職移居新加坡做全職主婦　港媽重新定位：與子女溝通更重要
10:00 2022/04/19
【移居星國】辭教職移居新加坡做全職主婦　港媽重新定位：與子女溝通更重要

你可能感興趣

【媽媽不易做】何雁詩慨嘆做媽媽壓力大　自言維持良好心理狀態最重要
18:45 2022/05/16
【媽媽不易做】何雁詩慨嘆做媽媽壓力大　自言維持良好心理狀態最重要
【移民外國】全家月入4萬夫擬移民給子女更好教育　港媽憂搵唔到食雙方冷戰
今日 12:16
【移民外國】全家月入4萬夫擬移民給子女更好教育　港媽憂搵唔到食雙方冷戰
【移居星國】辭教職移居新加坡做全職主婦　港媽重新定位：與子女溝通更重要
10:00 2022/04/19
【移居星國】辭教職移居新加坡做全職主婦　港媽重新定位：與子女溝通更重要
薪酬待遇 家庭關係 全職

最高瀏覽

【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一
10:00 2022/05/14
【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一
【消委會】9款香腸相對低脂低鈉　不含影響生殖力的獸藥代謝物
13:40 2022/05/16
【消委會】9款香腸相對低脂低鈉　不含影響生殖力的獸藥代謝物
【牛津研究】飲牛奶恐增致癌風險　日飲50克牛奶乳癌風險增17%
16:44 2022/05/13
【牛津研究】飲牛奶恐增致癌風險　日飲50克牛奶乳癌風險增17%