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【COLLAR成員】上《CHILL CLUB》演出唱功有進步　COLLAR配搭再被批時裝災難

娛樂 17:18 2022/05/17

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《Chill Club》連唱8首歌唱功有進步，COLLAR黃綠配搭再被批時裝災難。

女團COLLAR去年參加ViuTV《全民造星IV》後，於今年一月出道，剛過去的周末首次登上音樂節目《Chill Club》連續獻唱8首歌曲，有如小型音樂會一樣，不少觀眾讚COLLAR的唱功有進步，但同時有網民認為COLLAR的裝束又再引起一場時裝災難。

其實由阿Gao（沈貞巧）、Sumling（李芯駖）、Marf（邱彥筒）與Ivy（蘇雅琳）、So Ching（蘇芷晴）、Winka（陳泳伽）、Day（許軼）及Candy（王家晴）8人組成的女團COLLAR在，1月成軍後卻撞上第五波疫情，令成軍首個的演唱會被逼改期，暫延至年底舉行。

同時亦因為疫情，8 人除在記者會上表演，至今無奈仍未正式登上過任何公開的表演舞台。

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COLLAR成員騷歌藝

在剛過去的星期日（5月15日），COLLAR首次亮相ViuTV的音樂節目《Chill Club》，她們除了一連獻唱3首團隊歌曲，包括出道作《Call My Name！》、《Never-never Land》及新歌《Gotta Go！》。

接著又分成兩小隊，由阿Gao（沈貞巧）、Sumling（李芯駖）、Marf（邱彥筒）與Ivy（蘇雅琳）唱出林宥嘉的《壞與更壞》，以及由So Ching（蘇芷晴）、Winka（陳泳伽）、Day（許軼）及Candy（王家晴）唱出衛蘭的《在月台上等你》。

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合唱Cookies經典《心急人上》

在節目尾聲COLLAR再度合體，分別唱出Cookies的《心急人上》、At17的《始終一天》，以及電影《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》。

當初結束比賽後極短時間成軍，由初出道的表現相對今次《Chill Club》的演出，COLLAR的唱出獲網民大讚穩定，尤其時在《造星》時唱功一般的Candy與Ivy，相信二人下了一番苦功。

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造型再受批評

不過在隊團演唱經典女團歌《心急人上》時，該演繹手法卻令觀眾的評語變得兩極，有人認為把快歌改成慢版有新鮮感，但亦有網民覺得改篇後感覺奇怪，而COLLAR更把輕鬆愉快的歌曲演繹成沉鬱的氣氛對此不懂欣賞。

另外，COLLAR八人今次換上以黑、綠、黃為主調的團隊服，疑又再度引起新一波的「時裝災難」。數到Sumling的螢光綠色褲與其他隊友身上的綠色調完全不搭，又指Marf所穿的喇叭褲在大腿位置離奇寬鬆，令她的身形比例變差。

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而隊長阿Gao的闊身短褲配搭花綠恤衫及貼身運短背心，相信是八套裝束中最不討好觀眾的一套。

其實早在COLLAR的出道記者會中，眾女穿上奢華品牌Gucci的服裝時，已經出現過一次「時裝災難」，而此後COLLAR的裝扮亦不時被網民批評，看來造型師需要再多花點心思討網民及觀眾喜歡。

撰文 : TOPick柴犬出動

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許軼 陳泳伽 蘇芷晴 蘇雅琳 邱彥筒 李芯駖 沈貞巧 王家晴 COLLAR 歌手

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