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春夏濕氣纏身 頭痛乏力  中醫建議祛濕食療小秘技

特約 11:00 2022/05/18

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踏入五月，又到了濕氣重的春夏交界，不少人都會在此時感到易倦頭痛，不論Office OL、家庭主婦都難以提起精神處理日常事務，到底是甚麼原因令大家終日疲倦呢？原來在中醫理論中，「風、寒、暑、濕、燥、火」為外感六淫邪氣，假如被邪氣侵體，就會容易致病。五月是梅雨季節，此時濕熱之氣特多，人體容易受濕邪影響，假如濕氣積存於體內，無法祛濕，則會成病！

要祛濕除病，中醫師提出第一步是要看看自己有否以下濕重的特徵：

1. 身體困重　頭痛乏力

濕重的人經常會感頭痛、四肢乏力。此外，也有整天沒精神，總是睡不夠的特徵。

2. 關節腫脹痠痛

濕氣積存在體內，有機會入侵關節，嚴重者更會做成關節腫脹痠痛。

3. 大便稀爛黏膩

體內濕氣太重，會導致大便變得稀爛、粘膩。假如大便容易黏住馬桶，難以沖走，亦是濕氣重的表現。

4. 舌苔厚舌邊成齒形

濕氣重，舌頭會腫大，舌邊有齒痕。舌苔也會較厚。如屬「寒濕」，舌苔呈白色，「濕熱」則舌苔黃膩。 

5. 婦女分泌物多

女性濕氣重者，白帶偏多及帶異味。

假如有以上體內濕重的特徵，日常生活中應多注意飲食、作息及一生些生活小習慣，定時運動，及服用祛濕湯水，以達至祛濕之效。

1. 飲食調理　適時祛濕

中醫師推介幾款簡單袪濕湯水，適合一家大細飲用，可減少體內濕氣，在春夏交界保持活力。

牛大力五指毛桃化濕湯
材料：牛大力1両、五指毛桃1両、無花果6錢、杞子2錢、紅蘿蔔1條、陳皮1塊、瘦肉半斤
作用：牛大力性平味甘，能健脾補肺；五指毛桃則行氣利濕，具舒筋活絡的功效。

冬瓜薏米湯
材料：冬瓜6両、豬展6両、生薏米4錢、熟薏米4錢、蜜棗2粒
作用：冬瓜有袪濕消腫之作用，薏米性平、健脾養胃，同時能熱清，達到袪濕排毒之效。

海星雪梨清肺湯
材料：海星2-3隻、海底椰8錢、雪梨2-3個、百合3錢、南北杏8錢、蜜棗2粒
作用：海星潤肺養顏，生津潤燥；海底椰滋陰補腎；雪梨則袪風熱、潤肺涼心；而百合具養肺止咳、寧心安神之用。

綿茵陳薏米赤小豆瘦肉湯
材料：綿茵陳5錢、薏米、赤小豆各1両、土茯苓2斤、瘦肉1斤、生薑4片，蜜棗4粒
作用：綿茵陳清熱利濕，薏米性平，能袪濕排毒；赤小豆通利、利尿、消水腫；土茯苓利濕解毒，具清熱之效。

2. 注意休息　避免過累

過度疲勞容易令濕邪入體，充足的睡覺能減少濕邪入侵。另外，適量的運動有助氣血運行，強健體魄，阻擋病邪之氣襲體。

3. 保持室內乾爽　使用抽濕機

梅雨天，家中容易變得潮濕，不但有機會令家中物件發霉，過多的濕氣更會令身體不適，故在梅雨天時要注意室內濕度，需要時使用抽濕機，保持空氣流通。

4. 泡腳有助發汗排濕

除了運動及食療外，中醫師建議每星期兩至三次睡前以約40℃的熱水浸泡雙腳約20分鐘，並在水中加入荷葉、艾葉及適量薑汁，能促進血液循頭環，達至除濕排汗之效。

(資訊由位元堂註冊中醫師蔡福深提供)

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