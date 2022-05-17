【網絡亂象】調查：4成中學生遭受虛擬性騷擾　2成兒童遇網絡欺凌

▲ 中學生面臨網絡欺凌。（資料圖片/梁偉榮攝）

網絡世界與現代人的生活已密不可分，兒童和青少年在網絡世界中面臨著更大的風險。香港救助兒童會與香港大學社會工作及社會行政學系的研究團隊合作，在 2020 至 2021 年期間在中小學開展大規模的「香港兒童在線」研究報告，發現40%青年被迫接收網上裸露內容或性要求，五分一青年曾遭網絡欺凌。組織建議當局應確保法律、政策及措施能提供一個可賦予兒童能力並保護他們的環境，並建立網絡專員等。

「香港兒童在線」研究報告向1,300 多名自不同社會及經濟背景，年齡界乎8至17歲的兒童及青少年進行問卷調查，並向中學生進行深入訪問。調查結果顯示，青少年面臨著重大網絡安全風險，家長、學校和政府需要積極完善青少年及兒童保護措施，以減低青少年的網絡安全風險。



報告指，青少年在網上遭受性虐待的發生頻率，是現實世界的兩倍。調查結果顯示，每 10 名中學生中就有 4 名在過去一年內至少一次遭受虛擬性騷擾，包括非情願地收到網上性裸露內容、性誘惑或性體驗，相當於超過 130,000 名香港中學生。每20名青少年之中，就有1人收到無理要求他們提供自己的色情照片。每10名青少年，就有1人收到無理要求他們提供自己的性裸露內容。在香港，每 20 名青少年中就有 1 名面臨最嚴重的網絡性騷擾，他們被朋輩還是成年人強迫進行某種網上性行為。有28% 受訪學生表示，過去一年在網上發生的事情曾令他們感到不舒服、害怕，或者他們覺得不應該看，其中約一半的學生說他們在過去一年裡有一兩次這樣的感覺，亦有學生表示每天都為此感到痛苦。根據研究報告，在現實生活中曾被性虐待或漠視對待的青少年，在互聯網上遇到不良性體驗的機率，是朋輩的四倍。孤單及依賴網絡社交生活的青少年，往往面臨著更大的網絡安全風險。



調查結果還顯示，去年每 5 名香港兒童中就有 1 名遭受網絡欺凌。網絡欺凌有很多種，包括在網上發布令人反感的照片和信息，將他人排擠在網絡社交圈子外，以及未經同意濫用他人的身份。網絡欺凌帶來無比傷害，特別是因為互聯網傳播信息快而廣，而且難以徹底刪除。香港兒童遭遇網上欺凌的情況與現實生活的情況相若，而大部份受害兒童同時在網上和現實世界受到欺凌對待。

香港救助兒童會總幹事司徒恩女士表示，網絡生活是現實生活的一部分，切勿低估網絡虐待及欺凌對兒童的風險和影響。網上性騷擾和欺凌對兒童的情緒及社交發展有深遠的傷害。對心理健康亦有影響，包括感到被威嚇、被責備、羞恥和內疚。社會各界必須攜手盡一切努力保護兒童免受任何形式的傷害。

救助兒童會敦促社會各界齊心協力，為青少年創造安全的網絡生態，而確保法律、政策及措施能提供一個可賦予兒童能力並保護他們的環境，讓青少年安心無憂地體驗互聯網的好處，至為重要。救助兒童會鼓勵有關當局實施數碼共融政策，以確保所有兒童都能平等、有意義地接觸網絡世界；設立兒童網絡安全專員，以及為香港設立專責網絡安全的獨立機構，旨在針對網絡欺凌、線上兒童性剝削和虐待的個案，提供兒童友善的求助及投訴機制，為網絡安全製定法規和指引，並提供公共資源應對。救助兒童會又建議政府對教師和社工提供適當的培訓，使他們具備識別、干預和處理可疑個案的知識，並支援教育機構，向兒童和青少年提供網絡安全的技巧和守則。

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責任編輯：袁澍