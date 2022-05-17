【再掀加風】440幼稚園及38直資學校9月擬加學費　申請佔約一半高於去年

▲ 教育局公布，有38間直資學校申請調整學費，以及約440間幼稚園申請加學費。（資料圖片）

新疫情持續2年多，學費加風再起。教育局最新公布9月新學年學費調整申請數字，分別有38間直資學校申請調整學費，以及有約440間幼稚園申請加學費，申請數目佔該類學校總數約一半，比例高於去年同期。教育局現正進行相關審批工作。

教育局已於3月發出有關2022/23學年直資學校調整學費申請信函。教育局今日（17日）表示，截至5月10日，共收到38份調整學費申請和42份不調整學費通知書，局方會按既定程序處理有關申請，以期在新學年開始前完成審批程序及通知學校有關結果。按2021年9月全港有71間直資學校，調整學費申請佔逾一半。

幼稚園方面，截至4月，參加幼稚園教育計劃的約760間幼稚園當中，約740間已遞交2022/23學年的學費建議，其中有3間申請調減學費，約440間表示學費將維持不變，另有約300間申請調升學費；而未遞交有關資料的幼稚園，局方會繼續跟進。

至於沒有參加計劃的幼稚園，局方接獲約140間幼稚園申請在2022/23學年調升學費，1間申請調減學費，其餘約100間維持學費不變。教育局現正審核學校建議學費，會盡早通知學校核准的學費。全港約1,046間幼稚園之中，申請加學費數目約佔4成。

兩類學校申請調整數字均高於去年。參考教育局去年同期公布申請數字，局方僅收到27份直資學校調整學費申請，以及約250間幼稚園申請加學費，當中約150間有參加計劃，其餘約100間無參加計劃。

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記者：馮琪雅