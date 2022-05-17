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【架構重組】李家超：增設三司副司長由自己提出　律政司工作繁重需設副司長

政治 16:25 2022/05/17

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特首當選人李家超。（林宇翔攝）

特首當選人李家超今見記者時表示，感謝行政長官和行政會議通過架構重組方案，包括採納現屆政府提出的架構重組方案，以及增設由其提出的設立三個副司長。

對於律政司增設副司長，李家超解釋是律政司工作繁重，除了要推動本身轄下的6個法律專業部門工作，自己亦要求下屆律政司要積極做好幾項工作，包括憲法和基本法的推廣，國際法律的合作和安排，以及代表香港宣揚香港的優良司法制度。他形容，國際關係複雜，要將香港現時情況講給世界聽，指律政司有中央的推廣工作，包括強調司法獨立。他希望，推展整體律政司工作要更積極、主動，認為在設計頂層指揮方面，副司長會有幫助。

李家超今見記者時表示，現時三司管轄範圍廣泛，工作繁重，消耗他們統籌和指揮能力，其中，政務司督導9個政策局和跨局事項等；財政司督導6個政策局，亦要負責鞏固香港國際金融中心地位，以及土地房屋問題等；律政司需要督導轄下6個法律專業部門等。李家超表示，副司長可按需要，被委派統籌指定政策範疇和特定項目，例如政綱中提出的土地房屋供應統籌組，強化政府施政能力。

李家超表示，提出增設3個副司長，是回應社會的要求，即政府要加強統籌能力。至於對副司長有何要求，李家超提出兩項，包括（1）能分擔司長工作，有指揮、統籌能力，（2）除了看他們個人的經驗、技術，亦會看對方施政理念和自己的想法是否一致。

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記者：林曉君

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