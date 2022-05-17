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陳茂波、鄭若驊料可官居原職　黃偉綸更上一層樓？

政治 15:43 2022/05/17

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建制陣營相信，財政司司長陳茂波很大機會留任。（經濟日報資料圖片）

消息指，架構重組方案今日獲行政會議通過，外界關注下屆政府組班事宜。多名官場和資深建制派人士都認為，兩名在任司長同獲中央政府信任，料律政司司長鄭若驊和財政司司長陳茂波，留任機會高。

其中，多名官場和資深建制人士均認為，最確定會繼續留任的相信是鄭若驊，因為她深得中央信任，並且早於李家超出任保安局局長時，兩人已經一直合作無間。

至於財政司司長陳茂波，建制陣營亦相信他很大機會留任，因為一直都無聽聞有其他人選的名字流出，加上陳茂波過去5年的工作，成績有目共睹，中央信任之餘，民望也高，在官場和建制派中都人緣很好。

多名建制中人認為，在目前國際政治局勢風高浪急之時，陳茂波若留任，有助財金政策的穩定和延續性；而他亦曾任發展局局長，當年與時任特首梁振英曾一起全力覓地，出名見縫插針，他對於解決土地房屋問題向來有熱誠。

今日獲通過的架構重組方案，包括增設3個副司長職位。建制傳出，近日有中間人收風，打聽發展局局長黃偉綸出任司長的意見，政圈估計，中央或屬意黃偉綸擔任副財政司司長（算是司長級），協助陳茂波統籌土地房屋政策的工作。

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撰文 : 傅流螢

行政會議 梁振英 鄭若驊 律政司 發展局 陳茂波 保安局 黃偉綸 李家超 財政司

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