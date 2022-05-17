【群組個案】上環「星月樓」增8宗個案　「新旺會桌球雀會」再多1宗確診

▲ 上環「星月樓」爆疫。（資料圖片）

本港連續多日錄得200多宗個案，今（17日）新增328宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會。

歐家榮表示，上環「星月樓」再多錄8宗個案，包括3員工及5食客，其中一人為廚房工作人士，最後上班日是5月9日，以及兩名樓面員工，群組累計共64人確診，涉55名食客及9名員工，均於5月8日至14日發病，部分個案的全基因分析證實屬BA.2.2，為本地流行的Omicron個案。

另外，紅磡馬頭圍道「新旺會桌球雀會」再多1宗確診，涉及一名56歲顧客，5月15日強檢中揪出，群組累計共15人確診，涉13名食客及2名員工，均於5月9日至13日發病。

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責任編輯：郭詩詩