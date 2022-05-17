【第五波疫情】今增328宗確診　包括39宗輸入個案【不斷更新】

▲ （譚以諾攝）

本港第五波疫情回穩，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席記者會，交代最新疫情。

【16:42】上環「星月樓」增8宗個案 「新旺會桌球雀會」再多1宗確診（詳情即看【下一頁】）

上環「星月樓」再多錄8宗個案，包括3員工及5食客，其中一人為廚師及兩名樓面員工，群組累計共64人確診。

紅磡馬頭圍道「新旺會桌球雀會」再多1宗確診，涉及一名56歲顧客，5月15日強檢中揪出，群組累計共15人確診。

【16:40】本港錄7宗BA.4變種病毒

今日39宗輸入個案中，有4宗輸入個案涉及Omicron BA.4變種病毒，至今本港累計7宗相關個案。

【16:37】今日增20宗學校呈報病例

今日再有20宗學校呈報病例，涉及中小學、幼稚園及特殊學校，其中2名中學生曾一同進膳。

【16:35】殘疾人士院舍新增一名員工確診

昨日一間早前有個案的殘疾人士院舍，新增一名員工確診，最後一日上班為5月14日，有8名院友及2名員工被列為必切接觸者須檢疫。

【16:30】本港今日新增328宗確診

本港今日新增328宗確診，當中166宗屬核酸陽性、162宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達119.6萬宗確診。

今日錄得39宗屬輸入個案，有23宗在抵港時發現陽性，有3宗為密切接觸者在檢疫中心確診，有11宗於檢疫酒店確診，都是3至7日確診。餘下2宗是第12日在社區檢測中心檢測陽性，分別涉及55歲男由印度抵港，CT值36；34歲男由新加坡抵港，於3月在新加坡染疫，相信兩人都是復陽個案。

最新熱門影片：【TOPick診症室】初生嬰患膽道閉鎖須手術 部分人最終要肝移植

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick港聞組