  • 24°C
香港時間 : 2022517日 (週二) 18:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【院內感染】小欖醫院嚴重智障科女病人確診新冠肺炎　同一病房服務助理昨檢測陽性

社會 17:04 2022/05/17

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

本港連續多日錄得200多宗個案，今（17日）新增328宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會。

劉家獻表示，小欖醫院嚴重智障科一名女病人確診新冠肺炎，她於5月14日發燒，檢測呈陽性，目前正接受隔離治療，現時情況穩定，而同房7名病人列為緊密接觸者。而5月8日曾有親人探訪女病人，其檢測呈陰性。

醫院感染控制組發現，同一病房的一名服務助理昨日檢測呈陽性，醫院正調查兩宗個案的關連，該病房也已停止接收新症及探訪安排，小欖醫院亦已安排所有職員接受檢測。

另外，歐家榮表示，今日沒有新增死亡個案，今波疫情累計死亡個案9148宗，病死率為0.765%。

最新熱門影片：【TOPick診症室】初生嬰患膽道閉鎖須手術　部分人最終要肝移植

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【疫苗通行證】港大學者指單靠疫苗防染疫功效低　沒理據奪取年輕成年人不打針權利
今日 10:45
【疫苗通行證】港大學者指單靠疫苗防染疫功效低　沒理據奪取年輕成年人不打針權利
【第五波疫情】逾8成護老者疫下抑鬱近一成人欲尋死　79歲丈夫照顧認知障礙症太太不眠不休
今日 13:49
【第五波疫情】逾8成護老者疫下抑鬱近一成人欲尋死　79歲丈夫照顧認知障礙症太太不眠不休
【群組個案】上環「星月樓」增8宗個案　「新旺會桌球雀會」再多1宗確診
今日 16:48
【群組個案】上環「星月樓」增8宗個案　「新旺會桌球雀會」再多1宗確診

你可能感興趣

【疫苗通行證】港大學者指單靠疫苗防染疫功效低　沒理據奪取年輕成年人不打針權利
今日 10:45
【疫苗通行證】港大學者指單靠疫苗防染疫功效低　沒理據奪取年輕成年人不打針權利
【第五波疫情】逾8成護老者疫下抑鬱近一成人欲尋死　79歲丈夫照顧認知障礙症太太不眠不休
今日 13:49
【第五波疫情】逾8成護老者疫下抑鬱近一成人欲尋死　79歲丈夫照顧認知障礙症太太不眠不休
【群組個案】上環「星月樓」增8宗個案　「新旺會桌球雀會」再多1宗確診
今日 16:48
【群組個案】上環「星月樓」增8宗個案　「新旺會桌球雀會」再多1宗確診
環境衞生 劉家獻 疫情 衞生防護中心 衞生署 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一
10:00 2022/05/14
【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一
【消委會】9款香腸相對低脂低鈉　不含影響生殖力的獸藥代謝物
13:40 2022/05/16
【消委會】9款香腸相對低脂低鈉　不含影響生殖力的獸藥代謝物
【靚仔歌手】網民選8大香港靚仔歌手　MIRROR成員沒一位能上榜？
16:01 2022/05/16
【靚仔歌手】網民選8大香港靚仔歌手　MIRROR成員沒一位能上榜？