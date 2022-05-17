【院內感染】小欖醫院嚴重智障科女病人確診新冠肺炎　同一病房服務助理昨檢測陽性

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

本港連續多日錄得200多宗個案，今（17日）新增328宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會。

劉家獻表示，小欖醫院嚴重智障科一名女病人確診新冠肺炎，她於5月14日發燒，檢測呈陽性，目前正接受隔離治療，現時情況穩定，而同房7名病人列為緊密接觸者。而5月8日曾有親人探訪女病人，其檢測呈陰性。

醫院感染控制組發現，同一病房的一名服務助理昨日檢測呈陽性，醫院正調查兩宗個案的關連，該病房也已停止接收新症及探訪安排，小欖醫院亦已安排所有職員接受檢測。

另外，歐家榮表示，今日沒有新增死亡個案，今波疫情累計死亡個案9148宗，病死率為0.765%。

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責任編輯：郭詩詩