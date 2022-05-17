【疫苗接種】調查發現猶豫或拒絕接種比例先升後跌　與疫情嚴峻程度及防疫政策有關

▲ 調查發現猶豫或拒絕接種比例先升後跌，與疫情嚴峻程度及防疫政策有關。（資料圖片）

香港理工大學發現，疫情間於不同階段，市民對抗疫措施反應不一，配合程度亦有差異。調查發現，猶豫或拒絕接種疫苗者的比例呈「先升後跌」趨勢，研究結果已分別於學術期刊International Journal of Environmental Research and Public Health及Vaccines上發表。團隊籲政府進一步檢視接種疫苗誘因，「政策」和「教育」雙管齊下，提升市民對疫苗的認知和信心。

香港理工大學應用社會科學學系，在疫情第四波至第五波期間以電話訪問形式，隨機抽樣邀請1,225名年齡介乎18至85歲市民進行三個階段的追蹤調查，以了解他們於遵從防疫措施、疫苗接種意願及實際疫苗接種等方面的情況。

首輪訪問在第四波疫情初期進行，當時本港仍未開展新冠疫苗接種計劃。1,225位受訪者中，大部分均表示願意遵從防疫措施，惟對接種疫苗持保留態度。第二輪訪問完成首輪訪問六個月後，團隊成功跟進1,003位受訪者，當時新冠疫苗接種計劃已開展逾三個月，約四分一受訪者表示已接種至少一劑疫苗，主要原因為保障個人健康(68%)、保障家人健康(64%)及工作需要 (55%)。

第三階段於首輪訪問十二個月後，即疫情第五波爆發初期，成功聯絡803人進行第三輪訪問，當時新冠疫苗接種計劃已經開展近一年，8成受訪者表示已經接種至少一劑疫苗，主要原因為工作需要 (57%)、保障個人健康(55%)及保障家人健康(51%)。

團隊透過三個階段的訪問追蹤803位受訪者，並比對他們不同時期的接種疫苗意願。結果顯示，對疫苗猶豫或拒絕接種者的比例呈「先升後跌」趨勢：

第一階段： 猶豫或拒絕接種(54%)、願意接種 (46%)

第二階段： 猶豫或拒絕接種(58%)、願意接種 (42%)； 實際已接種一劑或以上(24%)

第三階段 ：猶豫或拒絕接種(42%)、願意接種 (59%)； 實際已接種一劑或以上(80%)

帶領是次研究的應用社會科學系副系主任甄秋慧表示，受訪者接種疫苗的意願與疫情嚴峻程度及防疫政策有關，例如第二階段訪問正值第四波疫情放緩，市民接種疫苗的意願稍為下跌、及至第五波疫情出現Omicron變異病毒株、不同群組感染、疫苗氣泡計劃等，均提昇市民接種疫苗的意願及接種率。

甄秋慧建議，政府採取「剛柔並濟」策略，以進一步提升疫苗接種率，除了繼續制定和執行合宜的抗疫政策，增加接種疫苗的誘因外，亦需加強宣傳和解說工作，讓市民充分理解接種疫苗的迫切性和益處，以及對保障個人和家人健康的重要性，從而釋除大眾對疫苗的疑慮。

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責任編輯：李榮忠