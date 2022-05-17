【刑毁國旗】涉剪斷懸索帶致12面國旗掉下　熱狗店長與女友認刑毁判120小時服務令

▲ 涉剪斷懸索帶致12面國旗掉下，熱狗店長與女友認刑毁判120小時服務令。（資料圖片）

30歲男熱狗店店長與其27歲女友，於民建聯在深水埗擺設街站其間，涉剪斷用於懸掛國旗、直幡等物品的索帶，導致12面國旗掉下。2人早前承認1項刑事損壞罪，今（17日）在西九龍法院被判120小時社會服務令，另須賠償100元。裁判官判刑時指相信屬單一事件。

被告趙漢祥（30歲，商人）及黃淑欣（27歲，學生），早前承認1項刑事損壞罪。控罪指，他們於2021年4月1日，在深水埗偉倫街與南昌街交界處，無合法辯解，而損壞屬於民建聯的23條索帶。據了解，男被告是熱狗店店長，與女被告為情侶關係。

代表律師指，報告顯示兩人已開始反省自己，且深感悔意。兩人承諾不會重犯，冀裁判官判處社會服務令。

裁判官判刑時指，同意報告指兩人獲家人支持，相信今次只是單一事件，加上兩人認罪，以及沒有案底，判處兩人履行120小時社會服務令，並下令每人賠償100元。

案情指，有民建聯人士於案發當日下午2時左右，在案發地點設立街站，宣傳人大完善香港選舉制度。街站義工在趙的熱狗店約20米外的馬路欄杆，用索帶掛上12面國旗懸掛。黃約於1個半小時後，以剪刀剪斷索帶，並將國旗掉在地上。趙着黃再剪，黃再剪走1條索帶。

民建聯社區助理遂阻止及拍攝黃，趙則以身阻擋鏡頭，並稱繼續剪。警員接報後到場，看見趙手持鉸剪，經點算後共有23條索帶被剪斷，12面國旗遭移除及掉至地上。

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記者：梁錦麟