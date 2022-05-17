【學校快測】20間學校呈報20陽性個案　涉及17名學生及3名職員

本港連續多日錄得200多宗個案，今（17日）新增宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會。

歐家榮表示，今日錄20宗學校呈報陽性個案，涉及2間幼稚園2名學生、7間小學6名小學生及1名小學教職員、9間中學9名中學生及1名中學教職員，以及1名特殊學校職員。

特殊學校職員是昨日公布個案的密切接觸者，昨日最後一天上班，同一辦公室有3名職員確診，曾於辦公室內一同食飯，並無接觸學生

一名中學學生與昨日公布的確診學生同班，曾一同於班房進食及接觸，5月12日最後上學，其中一人15日陽性，另一人昨日陽性，陽性後無上學，其他同學均快測陰性。

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記者：蘇文軒