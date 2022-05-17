【譚仔爆疫】東涌譚仔有3名食客染疫　當日200名食客需強檢

本港連續多日錄得200多宗個案，今（17日）新增328宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會。

歐家榮指，東涌富東商場譚仔雲南米線有互不相識人士，於同一時段去過食。包括一名32歲女士，５月11日到訪食肆、14日發病，快測陽性；40歲男士5月11日到訪食肆，同日發病；33歲男士5月11日中午到訪食肆，13日發病，14日快測陽性。當日200名食肆須強檢。

歐家榮續指，譚仔暫時只發現3宗個案，不排除有其他個案，暫時除此時段外，見不到有聚集情況。有病人到訪當日已出現症狀，當局懷疑屬源頭個案，初步懷疑是除下口罩進食時發生短途的空氣傳染、規模較小，已建議食肆消毒處理。

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記者：蘇文軒