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【晚吹戀講嘢】谷旻揭有追求者準備浮誇慶典　主持分享過騎呢追女仔招數

娛樂 16:41 2022/05/17

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鄭伊琪（浩南）郭奕芯（Ashina）譚凱倫（Helen）分享愛情經歷。

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由ERROR成員郭嘉駿（193）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）擔任主持。

節目聆聽不同女士的愛情問題，並以4位年輕主持的角度，討論各位對愛情的見解。不論是與男友的相處問題、出軌、性取向、甚至是對心儀對象示愛的故事，節目都會給予一個渠道讓嘉賓抒發及表達自己的想法。 

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【晚吹戀講嘢】193領軍拆解愛情疑難　3爺即場示範壁咚

 

透露奇怪追求者

今晚（5月17日）播出的第39集，節目請來新晉女歌手谷旻擔任嘉賓，分享追求者的騎呢溝女攻略。谷旻指半年前透過朋友結識一位金融才俊，男方約谷旻出街，讓她從忙碌的工作放鬆一下。

當她以為男方約她去行山，所以穿了運動服出門，豈料男方帶她到寺廟聽經。谷旻知道男方好心，想讓她放鬆心靈所以約她逛寺廟，但男方卻沒有提醒她準備合適的服裝，讓她感到十分尷尬。

後來，在二人相識十天的時候，男方約谷旻到高級法國餐廳享受十道菜的套餐，為她準備相識十天大慶典。

不過谷旻認為男方的追求方式太浮誇，但3位女主持卻覺得很甜蜜，Helen更開玩笑叫谷旻留下男方的聯絡方式給Ashina。 

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主持分享過往追求者
 
3位女主持也分享自己經歷過騎呢溝女攻略，Ashina指曾有一位40多歲的追求者為了討她開心，而送卡通人物MyMelody的禮物給她，她覺得十分可愛和甜蜜。

至於浩南則透露有追求者在第二次約會時，便告訴她自己擁有多少物業，令她覺得很奇怪。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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