【家庭移民】移居海外是否應「續保」？

▲ 家庭移民或移居海外是否應「續保」？

根據政府統計處資料，香港過去幾個月錄得比同期較高的淨出境數字。一家人移居海外，要打點的事情繁多，除了日常所需、在港的財務安排外，亦要處理好自己的基本保障需要，例如已投保的醫療保險應否保留，如何處理才能繼續受到保障？其實整理保單計劃時可以留意以下三個小提示，安排好所需的醫療保障，讓孩子和家人何時何地都獲得健康保障。

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第一：檢視保單的受保地域範圍，再決定如何處理保單

不論是傳統或自願醫保計劃下的醫療保險保單會設不同的保障地域範圍，如亞洲、環球，或環球（美國除外）等，讓投保人有更多選擇，亦有些醫保會劃一，或按不同醫療需要及項目提供不同級別的環球保障。因此準備移居時，家長應細看本身已有的醫保條款所列明的受保範圍及地區，是否涵蓋新移居地，並了解保障會否因應目的地不同而有所調整，再決定要否保留該保單。

第二：向保險公司申報更改居住地，了解保障會否改變

當決定繼續持有醫保後，建議家長盡快通知保險公司住址變更和移居事宜。因保險公司或需按通常居住地或常在地而評估風險，預早通知保險公司有關改變，除了可再三確認現有生效保障的範圍，亦更容易預計可能需要變更保單的保障級別，如由亞洲轉到環球計劃，所涉及的費用，方便規劃將來的保費支出，有助日後有效理財。

第三：認識移居地的醫療制度、規定，確保醫療選擇由你揀

選擇移居地時，家長不忘要先了解移居地的醫療福利、制度及公私營醫療水平，衡量當地的醫療服務、福利能否滿足自己家庭或者小朋友所需。以英國為例，英國公民可自動享有國民保健服務（National Health Service, NHS），而英國國民海外護照（BNO）持有人則必須於辦理簽證時繳交一筆過3,120英鎊（約30,000多港元）的健康稅（Immigration Health Surcharge, IHS）方可享受當地的國家公共醫療。然而，和香港情況相似，國民保健服務輪候時間較長，醫療質素等亦各有不同。因此，家長應從各方面比較，決定要否為自己及家人保留個人醫療保險，以保持使用私營醫療服務的彈性，為日後的醫療需要設好安全網。

即使移居前處理的事務繁多，健康保障卻不能忽視，預先細看醫療保險的受保範圍，盡早向保險公司申報居住地的改變，再透徹了解移居地的醫療福利，就可以順利地將自己及家人的醫療保障過渡，一家大細安心融入新生活。

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