【未來女飛人】7歲女童起跑甩鞋絕不放棄　急起直追反超前衝線奪200米冠軍

▲ 美國一名7歲女童參加學校一個200米短跑賽，一開跑就甩鞋要折返穿鞋後，其後急起直追狂奔，最後反超前對手奪冠。

「只要不放棄，凡事都有可能！」這句鼓勵說話在現實中的確會發生。美國一名7歲女童日前參加學校一個200米短跑賽時，一開跑便脫腳甩鞋，她折返穿鞋後急起直追狂奔，最後不但反超前，更大幅拋離對手奪冠！有觀眾拍下精彩一刻，女童爸爸大讚她完美表現出永不放棄的體育精神！

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據《紐約郵報》報道，美國內布拉斯加州（State of Nebraska）7歲女童Talaya Crawford日前參加學校的200米短跑賽時，一開跑鞋子就鬆脫，她馬上折返起點穿回鞋子繼續比賽。

可是她沒有受事件影響而放棄，反而急起直追狂跑，在接近100米的時候，她終於追上其他參賽者，且後勁凌厲反超前大幅領先，最後她在熾熱的歡呼聲中奪得冠軍。

點擊圖片即睇女童的精彩表現︰

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爸爸讚女兒激勵自己永不放棄

有觀眾拍攝到整個過程並上傳至社交平台twitter，觀看次數已突破970萬。Talaya的拳擊手爸爸Terence Bud Crawford也轉發到個人IG，並盛讚女兒的表現大大激勵了自己。

女兒不知道她對我有幾大的鼓舞，這就是永不放棄、好心態、有毅力的定義。即使遇上逆境，她讓這一切都過去了。

▲ 拳擊手爸爸為女兒感到驕傲！（IG圖片）

網民預言︰未來奥運金牌得主

Talaya的田徑教練Shunta Paul也感謝Talaya，幫大家上了人生最重要的一課，就是永不放棄。他笑稱Talaya已承諾，在今後每一場比賽開始前，都會綁緊鞋帶。

網民看罷短片紛紛表示，被女童的意志力與堅持所感動，其留言祝賀︰「未來的奥運金牌得主就在這裡」、「從沒見過有人在200米賽跑中回去穿鞋，還能領先這麼多而勝出」、「我和老婆把影片連續看了3次，很佩服她沒有因此感到沮喪，甚至退出比賽……不但堅持到底還領先，我們都應該學習她的決心和勇氣」。

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責任編輯︰王明芳