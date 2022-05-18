【中西合璧】參考西醫科學病理報告以精準中醫治病　張琛醫師：中西合璧或成本港未來治病方向

▲ 張醫師指中西合璧治療，相輔相成，也可令中醫更科學化。（湯致遠攝）

中醫、西醫，過往被視南轅北轍的兩個治療方向，但時至今日，兩個專業在不少範疇已合作無間、相輔相承。有中醫認為，中醫可參考患者的西醫病理報告，有助精準診斷病症，中西合璧，說不定會成為本港未來治病方向。

傳統中醫思路如望聞問切，大家都聽得多，註冊中醫師張琛指出，但如進一步對病人說有腎虛、濕氣，這些都是中醫學上的「證」，病人摸不著頭腦難以明白外，到醫院也檢測不到，所以中醫所說的一些疾病狀態或階段，是難以以科學來闡釋引證，所以需要精準中醫這方法。

▲ 中醫與營養師合作，二師會診，再利用電腦科技追蹤病人身體狀況，做法嶄新。（湯致遠攝）

何謂精準中醫？張醫師解說：「中醫固然要看病人體質及證型，也要睇埋有哪些疾病，要學埋西醫的檢測手段，包括驗血、驗大小便、X光、CT電腦斷層掃描、PET Scan正電子掃描等，西醫所講的病，再結合中醫所講的病人體質，兩者配合，在診斷、向病人解釋機理以及治療上，患者會更加清晰。因此精準中醫在於中西結合、中醫學西為精粹。」

她強調參考了西醫的做法，並非等於開西藥，中醫仍以中醫學的方法達致治病的目標，最重要不止是令病人的「證」得到改善，也達到西醫所指的康復。

助精細了解病情

中西合璧的好處，張醫師舉病人去看專病如胃病為例子，常常有胃痛可能是消化不良、胃瘜肉、胃炎甚至是長了腫瘤，西醫的儀器醫學診斷，能幫助到中醫師及患者更清晰了解病況，減少誤判的發生。「今時今日，病人要有一個好清晰的知情權，對醫師來說，來了解病情的精細度，也很有幫助。」

▲ 精準中醫的精粹是明確診斷，讓中醫師有一個明確的治療方向，大大增加療效。（iStock）



事實上，病人都早已明白先進診斷方式的重要性，因很多時病人向中醫求診時，會自行帶同診斷報告來，如有血脂血糖高的，拿出身體檢查的指數讓中醫參考，調理身體之餘，也針對自身的核心健康問題。

傳統醫學要與時並進

方法可行，但張醫師指這也並非無難度，她指中醫師本身也需跨前一步，學西醫之餘，如中醫學本身無膽固醇這概念的，要進一步去了解這個由西醫發現的症狀。「每一個時代的中醫都需要參詳琢磨方有進步，例如數千年以來，中醫都多用熱藥，近代會懂得因應情況配伍寒藥及熱藥，時至今日，病人懷疑有腫瘤，會照磁力共振確診，而非只靠把脈來判斷腫瘤有幾大，需配合西醫的診斷來證明中醫治療是確切有效。」

她說現在由本港大學畢業的新一代中醫師，除中醫學說及治療方法，對西醫的診斷及病理認識會較多，其實坊間有不少西醫課程，其他中醫師可不斷持續進修。

▲ 中醫師張琛說：「精準中醫非我首創，一直以來坊間都有中醫借助西醫方法輔助診斷，把中醫治療量化，只是沒有一個清晰明確的專門名稱而已。」（被訪者提供）

精準治療彰顯，受惠的都是病人，張醫師引述了兩個個案。其一是一名70多歲的肺癌病人，癌細胞已轉移至骨且有腎衰竭，因年紀大手術及各種治療方法也沒有做，只希望以中醫稍作紓緩。醫師參考了他的化驗報告，服用中藥後腎肌酐指數由800umol/L減至200umol/L（正常不超過100umol/L），加上施以針灸，從PET-CT看，腫瘤縮小了，病情變得穩定，目前情況是與腫瘤共存。「這些情況絕不能只靠把脈，未知腫瘤實況處方中藥，也可能愈食愈差，要每個月都要看着指數，來知悉中藥治療有無效果。」

另一個案是有病人耳內長了一個神經綫瘤，壓着神經綫引致面癱，無法飲水、流口水和眼睛難以合上。瘤隨年月愈長愈大，向着小腦延髓生長，因懼怕手術後面癱情況不能復元，轉而向中醫求醫。施以針灸一段時間，神經綫瘤縮小，面部神經功能得以恢復八、九成，現每半年照一次磁力共振觀察病情。

以科學印證效果

張醫師表示，中西醫結合適用於大部分專科，如婦科病、腫瘤、內分泌病、腸胃病、高血壓等，中醫參與的治療部分，會以中藥為主，針灸也十分重要，用藥改善體質，針灸對神經系統的自我調整能力很強，兩者同樣重要。

▲ 今時今日不少中醫也會借助西醫病理報告及檢測，增加對病人病情的了解。（iStock）

她說以前人們把中醫神化了，其實更需要科學化。「當中醫去醫治一些專科或奇難雜症時，更需要西醫的輔助檢測手段，去印證我們的治療效果，長遠來說，才能可以安全地持續用中醫治療。」

中醫與營養師 雙管齊下

中醫治病，營養師講飲食，兩個專業原來可攜手合作。中醫師張琛說，「三高」高血壓、高膽固醇、高血糖以及腎病病人，以上問題環環相扣，不少與飲食不節有關。「只是服用中藥減降血脂，但沒有營養師指導教你怎適飲適食，問題最終又會重現。」中醫加上營養師，前者作調理身體的第一步，後者通過改善病人的飲食習慣，達致減重、減內脂及改善三高症狀。

記者：周美好