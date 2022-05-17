【華納一姐】楊千嬅親解轉會原因　重看自傳紀錄片感觸兒子長大

▲ 在長沙的千嬅日前接受ZOOM訪問。

楊千嬅入行25周拍攝的《I‧ II ．III MY STORY》記錄片將於明天（18日）晚上8時在官方YouTube頻道發佈，同時精華版於同日中午12時在芒果TV平台發佈。目前身在長沙的千嬅，用ZOOM跟傳媒訪談紀錄片感受。

楊千嬅的個人紀實片，攝製歷時一年多，緊隨《MY BEAUTIFUL LIVE 世界巡迴演唱會》每一站所走訪的足跡，紀錄她由一個黄毛丫頭變成人妻人母，這些年的心路歷程。影片中分開了她人生三個階段，作為歌手、演員、女兒、母親等不同身份，家庭與事業並存，千嬅的所有內心感受都會於影片中向大家分享。

▲ 千嬅重看紀錄片很感觸。

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「行走CD」是客氣說話

影片至現時才推出，千嬅也笑言，自己當年46歲，沒想到等到48歲才為這部影片宣傳。「當時拍是為25週年演唱會，作為紀念品送給歌迷，但因為疫情等各樣問題，推遲到今日。由於一直答應歌迷上線給大家看，大家也追問幾時有得睇，正好最近錄影《聲生不息》節目，大家分享緊舊歌，不如一齊上線，都是一個好時機同步和歌迷分享，又可以講是一種上天最好安排、緣份。」

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兩年後自己看回這部紀錄片，千嬅謂感觸不少，發覺兒子長大了很多，紀錄片中有幾站他有跟著一起去巡迴，當時還是個小朋友，現在已經是個小大人，無論說話，身高，都大左好多。其次就是因為疫情問題，驚覺原來可以離開舞台咁遠，現在不容易可以做騷，所以很是懷念演唱會舞台上的日子，好珍惜可以再站上舞台的時刻。

內地歌迷最近看因她在《聲生不息》的表現，用「行走CD」走形容她，千嬅笑言這都是客氣說話，作為一個歌手，她覺得自己無論任何時侯都要勤力練習及訓練，她只希望每一次演出也有進步。

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上台二十多年，她坦言至今自己也會緊張，今次參加《聲生不息》，也一樣有壓力及緊張，不過就十分開心，可以遇上葉蒨文：「因為Sally 這級數的前輩，入行時都無緣遇上，第一次錄影見到她與阿Lam一起再合唱，非常感動。」

千嬅謂Sally為人非常可愛及熱情，錄節目空閒會約她跟克勤一起去吃飯，大家談天說地十分開心：「Sally真係好可愛，而且keep得好好，佢好勁，平時我們坐在一起到等錄節目，她坐坐下會拉筋，輕而易舉就隻腳貼上額頭，我真係做唔到，我筋短，冇佢咁勁。哈哈....佢又好好，教我出台點樣可以唔緊張，叫我諗下之後做完去邊食野呀，諗 d 開心野呀咁..... 」

問到會不會像Sally阿Lam 一樣，跟丁生同台合唱，千嬅笑道：「嘩，我未承受到第三代歌手，遲多幾年先諗下，哈哈....不過我見到他們咁sweet咁恩愛，最希望自己老了後同老公都這樣。」

▲ 錄《聲生不息》跟莎莉交流。

專注做回歌手

目前她還要在長沙錄節目到七月，而囝囝就身在上海，老公又回了香港工作，千嬅謂最初上海疫情嚴重時，她也緊張，不過當時有丁生及他的家人在，丁生是上海人，有很多家人可以照顧囝囝，並且照顧得非常好，所以現在已經不用擔心。

說到加盟華納唱片，千嬅表示，這件事傾了幾個月就達成合作 ，她覺得自己還是專注做一個歌手最好，歌曲版權及行政上事情，由專業公司幫她處理這可以減輕她很多工作量。「輾轉之後發覺，華納擁有我音樂人生有三分之二歌曲版權，咁我又有個心繼續做音樂出唱片啦，有專業團隊幫忙真係好緊要。」