【疫苗接種】兒子無打針未能參加幼稚園畢業禮　港媽嘆醫生紙證明不獲學校接納

▲ 有幼稚園拒絕未接種疫苗的小朋友參加幼稚園畢業禮。

即將踏入學校畢業季，不少幼稚園生已密鑼緊鼓練習，準備在畢業禮上表演。不過，近日有港媽透露，有幼稚園拒絕未接種疫苗的小朋友參加幼稚園畢業禮，她的兒子因身體狀況不適合打針，但學校沒表明接納醫生紙證明，只促請她盡快讓兒子打針，令她對學校「一刀切」的安排感到不滿。

兒子因身體狀況不適合打針

該名媽媽在facebook專頁「家長 Secrets」投稿指出，兒子就讀的幼稚園在3星期前，已請家長回覆子女打針情況。她推斷學校可能在點算人數，當較大比數學生已完成疫苗接種，便入紙籌辦校外畢業禮，有感校方「可能已作好準備，隨時放棄未打針小朋友」。

她認為每位小朋友的身體狀況都不一樣，而她兒子的身體狀況就不適合打針，亦有醫生紙證明，但校方一直沒有回應是否接納，只說「教育局沒有對醫生豁免證明有任何指引」。她寫道︰

班主任的冷語言猶在耳：「沒指引，沒辦法。你要參加就快打針，決定權在家長！」

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老師勸接種科興縮短時間

媽媽不滿學校「一刀切」安排，沒有討論及溝通空間。她提及兒子一位男同學剛完成接種第一劑復必泰，後來才得知參加畢業典禮需完成兩針，但他需相隔一段時間才可接種第二針，未及畢業典禮前滿14天的要求。當他向校方提出時，班主任卻提議他不如打科興，因為科興相隔時間很短。

她曾與幾位任職教育界的朋友談論校方的做法，包括小學校長、私立學校老師、中學副校長等。他們指出︰

其實有很多方法安排，最重要是對小朋友公平，畢業禮是小朋友首個學業生涯的總結，也是小朋友跟老師們和學校道別的過程。

他們認為學校應盡量令所有小朋友可以參與畢業禮，而將未打針的學生排除在外，安排並不太好，並指「校方有責任善待每位畢業的孩子」。而兒子的表演練習活動已開始，她擔心︰

因我們不能參與畢業禮，究竟小兒還能參與練習，或是會被安排坐在一旁投閒置散，看著其他同學排練。想到這裡，作為媽媽心中真的不好受……

網民批評︰剝削兒童權利

有網民覺得學校處理不當，可說「剝削兒童權利」，但也有人指學校也是按指引辦事，實在無可厚非。點擊睇更多網民意見︰

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據教育局《預防2019冠狀病毒病學校健康指引》， 倘若學校有必要舉辦大型集體活動，如家長日、開放日、校園參觀、陸運會或水運會等，只容許已完成接種兩劑疫苗並超過14天的學生參加。在進行上述活動時，學校應確保足夠的社交距離及嚴緊遵從各項防疫抗疫措施。例如若學校舉辦畢業禮，則須盡量縮短典禮時間、減少安排表演活動、並根據場地或教育局相關指引要求（包括限制入場總人數等）。

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責任編輯︰王明芳