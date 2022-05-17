【街市AK】豬肉檔AK加拿大有粉絲　53歲李婉華冧爆阿威：我有心跳感覺

▲ 對著「豬肉檔AK」阿威，李婉華不禁心心眼。

「荃灣街市豬肉檔AK」阿威成為近日城中熱話，除了吸引不少女士往肉檔幫襯和打卡留念，早前更有粉絲們開設「威威應援團」專頁，至今有近1萬3千人追蹤。

已移民加拿大的李婉華今日於個人YouTube頻道越洋訪問阿威，只見婉華全程表現勁冧，她更直言：「令我有心跳的感覺真的不易！」，婉華大爆加國有不少「威威」粉絲，似乎這位「豬肉榴AK」成功衝出香港。

李婉華今日（5月17日）於其個人頻道跟「荃灣豬肉檔AK」阿威進行直播聊天，甫開始婉華已難掩興奮說：「我今日好開心，好興奮，我心跳緊啦，因為面前有一位全世界都想望他一眼的暖男荃灣威威，威威你好呀，真是跟傳說中一樣靚仔。」

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▲ 李婉華「豬肉檔AK」阿威直播聊天。

威威加拿大有粉絲

婉華續說早前找了一位朋友做「探子」去豬肉檔買排骨，她那位朋友同樣被阿威迷住，婉華說：「她說你人很好，提醒她那些排骨要分兩餐吃，她說那晚睡不著，就是因為聽完你說那麼冧豬的說話。」

她表示加拿大有不少「威威」擁躉，而阿威即對著鏡頭說：「加拿大的朋友你們好，多謝大家支持！」婉華謂從沒試過那麼多人於網頁留言，更有人「課金」入來睇直播。

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展現暖男本色

說到近日人氣急升，引來女粉絲爭著集郵，對此阿威說：「都開心的，帶給大家歡樂，大家都一齊『腰果眼』。」

由於阿威將於6月8日生日，婉華問阿威有甚麼生日願望，阿威回答：「願望有很多，希望疫情快點過，(自身願望?)，想不到，只想到跟家人有關的。」

▲ 阿威早前接受TOPick訪問。

平時喜歡入廚

另外，有粉絲建議以阿威名義捐贈豬肉給某些餐廳用作煮免費飯，對此阿威說：「這夥善心很好，但並非我生日那天才做，每一天也可以。」

由於有粉絲想為阿威安排巴士車身生日廣告應援，婉華問阿威打算如何報答粉絲，他只笑而不語。

住家男阿威平時喜歡下廚，他謂拿手菜式是「苦瓜炒牛肉」，婉華聽罷即說：「好啱我胃口，返香港時搵你煮我吃。」

說到返工回家後為家人準備晚飯，問阿威是否辛苦？他說：「家人都一樣辛苦，要照顧家人又要做家務，我都要幫忙分擔下。」婉華即大讚阿威是暖男，自言喜歡懂下廚的男人。

說到阿威已婚有家室，婉華笑言會令人一眾女士失望，阿威即說：「不會吧，結了婚都可以支持。」突然擁有一班女粉絲，問可擔心太太介意？阿威大擺定心丸說：「不會，盡量給她安全感，有那麼健碩的人在她身旁。」

▲ 李婉華一副冧樣。

讚阿威夠謙虛

由於阿威長得一副明星相，問到可考慮入行？阿威說：「任何東西都嘗試一下，看看有甚麼機會。」，婉華叫阿威於唱歌、跳舞和KOL揀一樣，阿威說：「youtuber吧，拍片介紹美食和教人煮飯。(唱歌呢？)，不好了，我怕醜。」

除有加拿大粉絲外，有身在美國的網民也收看直播，當中有網民留言讚阿威：「梁朝偉眼神，碧咸的身型，周潤發的親和力。」

李婉華表示認同，並大讚阿威：「我覺得你好謙虛，依舊站於肉檔恭恭敬敬對著每一位客人，十分佩服你。」

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期間有網民留言道：「李小姐好冧」，此時李婉華即說：「有Fans說了我心事出來，對呀，我好冧呀！」

最後婉華感謝阿威接受訪問，她更說：「好開心，我興奮了一整天，我有著很多的訪問經歷，但是今天有著心跳感覺，要令我心跳真的不易，多謝你。」搞到阿威靦腆地笑。

記者：游艾維