【污水檢測】屯門大興花園及東涌映灣園等污水陽性　民政處向當區居民派30萬快速測試包

▲ (陳國峰攝)

政府今日（17日）表示，屯門、北區、離島區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



快速測試



屯門區 — 翠鳴臺、大興花園第一及二期、康德花園、翠林花園、卓爾居、湖景邨、蝴蝶邨、南浪海灣、富健花園及嘉悅半島

北區 — 天平邨、合豐樓、和豐唐樓、嘉和軒、好景樓、富好閣、富燕樓、寶安樓、寶昌大廈、寶聯樓、建豐樓、新華銀行大廈、昌華樓、樂豐樓、泰昌樓、濱苑、美輪大樓、聯和中心、聯昌大樓、聯發大廈、豐景樓、金來樓、錦福大廈、友興樓、和泰街41-53號、和豐街53-55號、聯和道53-55號、聯昌街2-4，14-16及17-35B號及聯盛街18-36B號

離島區 — 映灣園（映濤軒、悅濤軒、海珀名邸、賞濤軒及聽濤軒）、藍天海岸（（i）藍天海岸、（ii）水藍天、（iii）影岸紅及（iv）水藍．天岸）及海堤灣畔

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以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報）。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐